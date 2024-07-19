莊文怡還原經過 批警方過度執法

陳老太太腿部的大塊瘀青。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙 (布魯克林)市議員莊文怡18日在律師的陪同下，與州眾議員 寇頓(William Colton)、華社領袖，以及數名在近日抗議25大道遊民 所建案中與警察發生衝突的華人示威者，於班森賀召開記者會；莊文怡表示，當下是為了扶起一名跌倒的七旬老太太，卻遭警方逮捕，對警察過度執法感到不滿。

當日的記者會約有200多人出席，當莊文怡進入會場時，大家紛紛鼓掌歡迎；寇頓幕僚長賀立寧首先播放在網上廣為流傳，顯示莊文怡與警察推搡、還有最後被警察帶走的錄像，他認為錄像證據顯示，莊文怡正是為了保護一名老人家才與警察發生衝突，且警方確實執法過度。

莊文怡發言時聲音沙啞、露出疲態，她表示對所經歷的遭遇感到難過，心情久久不能平復；她認為當日的衝突不僅針對她個人，也針對亞太裔每一名成員，指不少人經歷過這種警察暴力，她向來尊敬警察，但這種做法必須停止。

她解釋道，當下是為了保護一名老太太，結果兩名警察把她銬起來，另一名警察則抓住她的脖子，後來又有一人扯她的頭髮；期間自己只是在掙扎，不應該被捕，她後來在晚間獲釋後回到遊民所抗議現場，看到許多民眾還在等她，對此表示感謝。

警察工會主席(PBA)主席亨得利(Patrick Hendry)表示對莊文怡不能採取雙重標準，對此她回應，警察自身也不應有雙重標準；她指出，當日原本是和平示威，結果造成很多人受傷，警方應意識到粗暴執法、以及對無辜的人使用暴力是錯誤的。

事發時，莊文怡想保護的是一名78歲的陳姓老太太，其在女兒的陪伴下也出席了這次記者會；她女兒說，當時自己就在媽媽身後，想把倒在柵欄前的媽媽拉出來，這時莊文怡過來幫忙，如果沒有她的幫助，媽媽可能已經死了，陳老太太也向大眾展示左手和右腿的兩大塊瘀青。