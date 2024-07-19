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皇后區EB5涉欺詐案和解 華商將支付2.7億元

記者高雲兒／紐約報導
東方漪景位於法拉盛友聯街42-31號，原計畫於2013年完工，但時至今日，仍是一座「未完工的空玻璃大廈」。(記者高雲兒／攝影)
東方漪景位於法拉盛友聯街42-31號，原計畫於2013年完工，但時至今日，仍是一座「未完工的空玻璃大廈」。(記者高雲兒／攝影)

經過多年審理，皇后區地產開發商夏燚(Richard Xia)及其經營的紐約大都會區域中心有限責任公司(Fleet New York Metropolitan Regional Center, LLC)，與美國證券交易委員會(SEC)就涉及450名EB-5投資者的公款遭挪用案達成和解，代價是支付超過2億7000萬元的罰款。這一和解將為450名投資者帶來永居保障，也確保了涉案的房地產開發項目能夠繼續進行。

450名中國投資者獲永居保障

美國證券交易委員會在2021年提起訴訟，指控夏燚和他的公司通過EB-5融資，騙取了約450名中國公民超過2億元的資金，以投資皇后區法拉盛的東方漪景項目(Eastern Mirage Project)和可樂娜的東方綠灣項目(Eastern Emerald Project)。SEC指出，夏燚在融資來源、開發和建設團隊的經驗和項目的實際規模方面誤導了投資者，認為其涉嫌違反證券欺詐法例，要求法庭頒發永久禁令，凍結被告資產和賠償利息。

據悉，東方漪景位於法拉盛友聯街42-31號，原計畫於2013年完工，但時至今日，仍然是一座「未完工的空玻璃大廈」。東方綠灣位於可樂娜北方大道的112-21號， 原計畫於2024年完工，但現在仍未開工， 只是一個被混凝土牆包圍的空土坑。

根據法庭文件，夏燚與SEC達成和解，條件是夏燚和公司同意將多達2億2850萬元的非法所得返還，同時支付2500萬元的預判利息以及相應的罰款，總金額超過2億7200萬元。

東方綠灣、東方漪景持續進行

SEC指出，夏燚在融資來源、開發和建設團隊的經驗和項目的實際規模方面誤導了投資者...
SEC指出，夏燚在融資來源、開發和建設團隊的經驗和項目的實際規模方面誤導了投資者。圖為東方漪景張貼的完工圖紙。(記者高雲兒／攝影)

另一方面，此一和解將保障東方綠灣和東方漪景兩大開發項目的持續發展，並在EB-5投資移民計畫下進行，受美國移民和公民服務局(USCIS)的嚴格監管；同時，由法院指定的分配管理員賽登(Robert Seiden)將負責監督資金的保存和分配，確保EB-5投資者能夠無礙地獲得他們的永久居留權。目前，所有東方漪景項目的投資者已獲得綠卡。其他項目的投資者也已拿到臨時綠卡，在穩步邁向永久居留權的同時，保證了投資的全額回收。

處理此案的法官表示，這一解決方案不僅確保了開發項目的持續進行，還為投資者開啟了獲得永久居留權的通道，「這在SEC的執法歷史中是一個非常特別且積極的成果」。

皇后區地產開發商夏燚與SEC達成的和解，將保障東方綠灣和東方漪景兩大開發項目的持...
皇后區地產開發商夏燚與SEC達成的和解，將保障東方綠灣和東方漪景兩大開發項目的持續進行。(記者高雲兒／攝影)

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