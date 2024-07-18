布碌崙86街遊民所抗議活動持續 示威者沒消退跡象

針對86街遊民所的抗議活動18日繼續進行。(記者胡聲橋/攝影)

針對布碌崙 (布魯克林 )86街遊民 所的抗議活動18日繼續進行，眾多示威者聚集在遊民所86街兩側人行道，抗議建築商開工建設遊民所。

18日上午11時，大約有三四百名示威者聚集在86街遊民所周圍，繼續抗議。和17日不同的是，示威者沒有堵塞交通，不少示威者拿出椅子，分排坐在人行道上，繼續用國旗桿敲打標語牌，表示對遊民所的強烈不滿。這些示威者似乎有了打「持久戰」的準備。

在遊民所對面超市做工的老李說，昨晚的示威活動持續到晚上九十點鐘，後來雖然下起了大雨，還是有示威者穿著雨衣，繼續抗議。18日上午，從8時開始，抗議者慢慢多了起來，而且規模並不比17日小多少。

家住附近的馮先生也來參加抗議。馮先生說他昨天來了，明天還會再來。他把目前示威者和建築商之前的爭鬥形容為「拉鋸戰」，他說居民出來抗議沒有什麼代價，但建築商如果開不了工或者開工不足，經濟損失非常大。他希望民眾能堅持抗議，從經濟和意志上拖垮建築商，最終讓建築商知難而退。

鄭先生在17日的抗議活動中遭警方逮捕，他給記者看了左胳膊上的一大塊瘀青，說是警察把他架起來的時候弄傷的。鄭先生拉著一輛小推車，給示威民眾搬運食物和飲料，他說自己附近在餐館打工，這兩天為了參加抗議，上班的時間都不足，但老闆對他很寬厚，沒有苛求什麼。