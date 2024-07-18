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布碌崙25大道遊民所偷開工 華社激烈反抗、議員被捕

記者胡聲橋／紐約報導
86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)
86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)25大道遊民所建案再引發騷動，17日凌晨警察在擬建遊民所的地址周圍設置隔離柵欄，並派警察守衛；這一舉動很快被周圍居民發現，華人民選官員和民眾相繼趕到現場抗議，市議員莊文怡和前州眾議員參選人趙靖桉等8人在與警方的衝突中被捕。直至當晚，被捕者已全部釋放，莊文怡更回到示威現場，表示將會抗爭到底。

17日凌晨2時左右，一條消息和照片在布碌崙南區華社流傳，凌晨1時多起，警察在86街交25大道處的遊民所地址設置柵欄，對遊民所開工極為敏感的當地居民立即意識到，建築商趁著夜深人靜要悄悄開工。

州眾議員鄭永佳和一些居民第一時間趕到了現場，鄭永佳通過社群媒體稱，市長亞當斯(Eric Adams)不傾聽社區呼心聲，應感到羞恥；到凌晨3時，遊民所前已設置了三圈隔離柵欄，並聚集大批警力，準備對付可能到來的示威者。

這時華人民眾也在微信等社群媒體上通知大家稍後抵達現場抗議，「社區存亡靠大家！誓死捍衛大家的社區」，並表示不給建造商進場，「如果這場戰打不贏，我們華人真的沒地方站了」。

據義工小陳介紹，凌晨5時多，建築工人開始在警察設置的警戒區內進場開工，在人行道的水泥地上鑽洞、搭建支架，不久後莊文怡和州眾議員寇頓(William Colton)及其幕僚長賀立寧等人趕到現場；後來示威者試圖衝破警戒線，與警方發生了衝突，莊文怡、趙靖桉和其他示威者就是在那時被捕的。

從上午7時起，遊民所前的抗議民眾愈聚愈多，達到數百人，他們高舉反對遊民所的標語，用旗杆敲打著另一手的示威標語，發出響亮的抗議聲；儘管天氣炎熱，示威人群仍情緒高漲，下午2時左右示威人群在警察的疏導下，逐漸退到了86街南側的人行道上，直至晚上7時仍還有大量民眾在場。

此次紐約市警布置的警力不僅有當地警察，還有穿著防暴裝備的警察，他們戴著護臉頭盔，身上掛著專門用來抓人的塑料手銬；為更好監控當地情況，警方的直升機也在事發地點上空盤旋。

86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)
86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)
市議員莊文怡遭逮捕。(網路視頻)
市議員莊文怡遭逮捕。(網路視頻)
86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)
86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)
86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)
86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)
86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)
86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)
86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)
86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)
86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)
86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)
86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)
86街遊民所深夜開工，居民激烈抗議，市議員莊文怡遭逮捕。(記者胡聲橋/攝影)

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