紐約客談／種族主義猖獗 華裔應為自己發聲

這一屆的總統大選已經進入白熱化的階段，不管前總統川普 是否會再次當選，反對、仇視亞裔 的聲量已再次高漲。而華人 在做好自己的同時，應當懂得為自己發聲，在輿論角力場上掌握主動權，不再任人抹黑。

前幾日紐約郵報誤寫華人男性為意圖刺殺前總統川普的兇手，以「華人」而非「亞裔」相稱本身就帶有種族偏見，這樣的斷然誤報更是極具種族主義煽動性。在信息碎片化的今天，輿論被操縱，話語被誤解，而簡簡單單的幾個字更可以為整個華人社區帶來巨大的危害。

紐約郵報的誤報對千千萬萬華裔民眾的傷害可能比我們能夠想像的來得更加迅速、更加猝不及防。在誤報發出的一個小時內，就有華人女性因此被種族主義者在一個亞裔主導的音樂會上，被辱罵、被威脅、被扣上無虛有的「刺殺川普」的罪名。在這樣的大環境下，若亞裔不發聲，不為自己正名，難道就要眼睜睜看著自己的權利與話語權，被一點點蠶食嗎？

在新冠疫情期間，川普多次將新冠肺炎稱為「武漢肺炎」、「中國病毒」，不僅讓華埠商業區大受打擊，更讓眾多在美華裔居民不敢出門，害怕挨打，而這一切不過發生在短短三、四年前。而如今這一切似乎又要捲土重來，也許亞裔的發聲並不能立刻轉變種族主義者的看法，但一切都需要經歷一個過程。如果亞裔不努力發聲，輿論導向的轉變更無從談起。尊重是需要靠自身行為贏得的，只有通過展現華裔居民本身的包容性、多樣性，只有通過一次次積極地為自己正名，一切才或許有所轉機。