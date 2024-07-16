誤寫華人刺殺川普 華社總動員要求紐約郵報登文道歉

鄭永佳在中華公所召開記者會，望凝聚華社的力量，要求紐約郵報正式的登文道歉。(記者曹馨元 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)第49選區州眾議員鄭永佳(Lester Chang)15日在中華公所召開記者會，就美國右翼媒體「紐約郵報」(New York Post)誤寫華人為刺殺川普 兇手而嚴正抗議並要求紐約郵報公開道歉，布碌崙(布魯克林)8大道州參議員候選人陳學理、美國亞裔 社團聯合總會主席陳善莊、百人會臨時主席兼執行總裁Cindy Tsai、中華公所主席朱超然等一眾華社人士均到場。同時，民主黨65D區領袖于金山也在同時徵集華社民眾共同署名聯名信，要求紐約郵報公開道歉的同時開除當事記者Joe Marino。

華裔社區總動員，就紐約郵報誤寫華人為刺殺川普兇手而嚴正抗議。(記者曹馨元 / 攝影)

社區憤怒 要求正式登文

鄭永佳表示，在槍擊前總統川普事件發生的短短兩小時內，紐約郵報就斷然報導襲擊川普的是一名華人男子。儘管這個錯誤在一個小時後得到修正，但紐約郵報只是更新了文章信息，並沒有刊登正式的道歉聲明。而他在15日中午多次致信紐約郵報要求道歉，目前還沒有得到一個結果。此次在中華公所召開記者會也是想要凝聚華社的力量，共同發聲，要求正式的登文道歉。

警察出身的陳學理就自身經驗談到，通常警察不會斷然就嫌犯的國籍下定論，只會描述其種族，而紐約郵報的錯誤報導並沒有稱槍擊兇手為「亞裔」，而是直接指認他為「一名華裔 男子」，非常不負責任。他表示自己就是一名紐約郵報讀者，本次誤報事件讓他感到非常失望。

美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊對此表示非常憤怒，表示這次誤報事件是對華裔以及亞裔的極大不尊重，「什麼事情都能栽到我們頭上」，是非常嚴重、非常可怕的。陳善莊也表示，若紐約郵報遲遲不發布公開的道歉聲明，他將召集民眾到報社總部遊行示威。陳善莊說，在誤報事件發生後他已經接到過上百個電話，都是民眾要求華社領袖為華裔發聲，修正紐約郵報傳達的錯誤訊息與錯誤觀念。

當被問到針對紐約郵報華社下一步具體將採取的舉措時，鄭永佳表示，他希望能給紐約郵報一些時間，也給他們一個機會來正式向華裔社區道歉。雖然紐約郵報在事發後對於其它媒體的質詢回應稱「對此次誤報事件表示非常遺憾」，但鄭永佳與陳學理認為，僅僅表示遺憾遠不夠彌補誤報行為對華社造成的傷害，登文正式道歉是最起碼的要求。對於華社何時會採取下一步行動，鄭永佳與陳學理並沒有給出一個明確的答案。陳學理說，目前華社已經表態，將壓力施加給了紐約郵報，就看他們如何回應了。

百人會臨時主席兼執行總裁Cindy Tsai認為此事加劇了華人群體對於自身安全的擔憂。她表示，因疫情而起的反亞裔仇恨讓華裔群眾如今仍舊對自己的人身安全揣揣不安，紐約郵報的作法不僅證實了反亞裔仇恨情緒仍存在於美國社會，更加劇了華裔居民的不安全感。

徵集簽名 向郵報施壓

同時，民主黨65D區領袖、美國東華協會主席的于金山表示，雖然他並不認同川普的政治理念，但因為紐約郵報的誤報，在槍擊事發後他也為川普祈禱，「現在的政治是狂熱份子的政治，要是川普有個三長兩短，我們都不敢上街了」。

于金山正在召集民眾共同簽署聯名信，向紐約郵報公開展示華人居民要求公開道歉及開除當事記者Joe Marino的聲音。于金山表示，截止15日下午，東華協會在東百老匯(E Broadway)88號的辦公室已經接收超過100個民眾簽名，而他呼籲民眾繼續前來簽名支持，希望在三天之內能收集到共1000個簽名，以體現華人的聲勢。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，「文字的威力比刀槍還要大」，上一次反華輿論中，川普僅僅用「武漢病毒」這幾個字就造成了華埠商家的巨大損失，在一個月內導致華埠餐館訂位驟降千餘個，而這次誤報事件彷彿歷史重演。陳作舟也對此事感到悲哀，「在這麼多國家、這麼多人中，第一個想到的華人，我們的民族難道特別崇尚暴力嗎？」

華裔民代中唯一的共和黨議員鄭永佳也表示，川普此前的「武漢肺炎」、「中國病毒」等話術非常不禮貌、非常冒犯。他希望此次再次參選，川普能從自己之前的錯誤中吸取教訓，不再使用此等造成歧義、傷害華裔的語言。他表示，自己也有責任向更多共和黨美國人展現華裔社區對美國社會的貢獻，扭轉他們對華裔群體的偏見。