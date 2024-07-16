我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

紐約客談／面對種族主義威脅 華人退無可退

紐約客談

在全世界都在關注射向川普的那顆子彈時，「紐約郵報」的一個錯誤說法，卻把華人社區的注意力引到了另一個方向。在一篇有關兇手的報導中，該報記者將這名本來是白人的行刺者描述成了「華人」。雖然在報導發布一小時後，該錯誤得到了修改，原作者據稱也承認是「筆誤」，但紐約華社仍議論紛紛，所有華裔民代、無論左右，都發聲譴責。

我們無法追究這到底是無心之失，還是有意為之。不過，無意識的行為也許反而最能反映潛意識。即使真的是筆誤，也難免令人起疑：這作者心心念念的到底都是些什麼？

不要指責華人社區看似過度的反應，因為華人這些年來早已被各種仇恨搞怕了。尤其是，這件事又與多年來把種族主義狗哨吹得不亦樂乎的川普緊密相關，更讓華人憂慮下一輪的「中國病毒」潮，是否會因為這樣一篇烏龍報導而捲土重來。

令人欣慰的是，這次不大不小的風波出現後，華人社區展示出少有的團結，無論是保守派還是進步派、無論是共和黨還是民主黨的支持者，都一致表達出了拒絕被妖魔化的態度。正如某華社人士所說，「雖然我傾向共和黨，但我反對川普煽動種族主義和族群仇恨。」

美國是每個新來者的夢中之地，但我們也要認識到，美國還遠不完美，各種明裡暗裡存在的種族主義，以及試圖將這些文明世界的沉渣翻攪起來的各式「攪屎棍」一直存在。作為種族方面的弱勢群體，忍氣吞聲無法保護自己，華人需要像非洲裔當年所做的那樣，團結起來對抗歧視與貶低。雖然我們不崇尚暴力的反抗，但至少要發出自己的聲音來。

華人 種族主義 川普

上一則

中國山水畫古典畫家王鑫偉 紐約開展

下一則

選市長籌款 斯靜格領跑挑戰者

延伸閱讀

范斯是誰？五要點認識川普的副總統競選搭檔

范斯是誰？五要點認識川普的副總統競選搭檔
范斯曾自詡「絕不挺川」 罵過川普「缺德、美國希特勒 」

范斯曾自詡「絕不挺川」 罵過川普「缺德、美國希特勒 」
美債「殖利率倒掛」終結的押注 因川普獲生機、但要Fed才能續命

美債「殖利率倒掛」終結的押注 因川普獲生機、但要Fed才能續命
川普可能重返白宮 澤倫斯基聲稱並不擔心

川普可能重返白宮 澤倫斯基聲稱並不擔心

熱門新聞

紐約郵報報導第一時間將槍手描述為華裔男子，但後來將槍手修正為白人男子。(取自紐約郵報)

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

2024-07-14 15:36
紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

2024-07-11 02:23
住在紐約市的華裔居民吳先生最近收到一張不尋常的交通罰單。(吳先生提供)

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

2024-07-12 07:47

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁