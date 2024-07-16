紐約客談／面對種族主義威脅 華人退無可退

在全世界都在關注射向川普 的那顆子彈時，「紐約郵報」的一個錯誤說法，卻把華人 社區的注意力引到了另一個方向。在一篇有關兇手的報導中，該報記者將這名本來是白人的行刺者描述成了「華人」。雖然在報導發布一小時後，該錯誤得到了修改，原作者據稱也承認是「筆誤」，但紐約華社仍議論紛紛，所有華裔民代、無論左右，都發聲譴責。

我們無法追究這到底是無心之失，還是有意為之。不過，無意識的行為也許反而最能反映潛意識。即使真的是筆誤，也難免令人起疑：這作者心心念念的到底都是些什麼？

不要指責華人社區看似過度的反應，因為華人這些年來早已被各種仇恨搞怕了。尤其是，這件事又與多年來把種族主義 狗哨吹得不亦樂乎的川普緊密相關，更讓華人憂慮下一輪的「中國病毒」潮，是否會因為這樣一篇烏龍報導而捲土重來。

令人欣慰的是，這次不大不小的風波出現後，華人社區展示出少有的團結，無論是保守派還是進步派、無論是共和黨還是民主黨的支持者，都一致表達出了拒絕被妖魔化的態度。正如某華社人士所說，「雖然我傾向共和黨，但我反對川普煽動種族主義和族群仇恨。」

美國是每個新來者的夢中之地，但我們也要認識到，美國還遠不完美，各種明裡暗裡存在的種族主義，以及試圖將這些文明世界的沉渣翻攪起來的各式「攪屎棍」一直存在。作為種族方面的弱勢群體，忍氣吞聲無法保護自己，華人需要像非洲裔當年所做的那樣，團結起來對抗歧視與貶低。雖然我們不崇尚暴力的反抗，但至少要發出自己的聲音來。