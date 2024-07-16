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郭文貴案結辯 陪審團審議一波三折

記者許君達／紐約報導
郭文貴案控辯雙方激烈交鋒，陪審團審議出現波折。圖為郭文貴的庭審畫像。(路透)
郭文貴案控辯雙方激烈交鋒，陪審團審議出現波折。圖為郭文貴的庭審畫像。(路透)

中國商人郭文貴涉嫌欺詐和洗錢、涉案金額高達10億元的案件，在經過大約一個半月的庭審後，進入陪審團審議環節。經過連續兩日的閉門討論後，陪審團尚未能對是否予郭文貴定罪達成一致意見。在庭審結束前，控辯雙方在結案陳詞環節，進行了激烈的交鋒。而在進入陪審團審議後，也發生了陪審員因違規而被臨時撤換等戲劇性場面。

結案陳詞環節共為期兩天。檢方結合此前已展示過的證據和證詞總結了郭文貴案的概況。檢方介紹，雖然郭文貴很謹慎地避免在任何財務和財產紀錄上留下自己的名字，但種種證據都證明他是整個犯罪活動網路的核心。

郭文貴2023年被控四項電匯欺詐、三項證券欺詐、兩項洗錢以及一項銀行欺詐罪名。檢方指出，郭文貴在投資回報的問題上，向他的追隨者撒了謊，收到投資款後又從資金池中予取予求、用於他自己與家人的奢侈生活開銷，無法揮霍掉的資金，則設法洗錢到美國監管機構的管轄範圍之外。

檢方還為陪審團梳理了郭文貴巧立名目用於集資欺詐的多個「投資」或「募款」項目。2018年10月，郭文貴在香港的帳戶被當局凍結，而他在2018年11月就以幫助中國政治犯為名成立了「法治基金」以收集追隨者的捐款。2020年，郭文貴又推出了「GTV」募股的概念，以不切實際的高額回報承諾吸收追隨者投資。

此後，為了配合「GTV」，他又先後推出了以「農場」為名的追隨者聯絡小組，以及以高端會員俱樂部為名義的「G-Club」，二者均被用於吸取投資款。2021年，他又結合虛擬貨幣的熱潮推出了「喜幣」。在專業人士的幫助下，郭文貴團隊共在全球註冊了數百個帳戶，用於存放和轉移這些投資款。檢方根據這些帳戶內容統計得知，郭文貴團隊通過「GTV」項目共獲得4億1100萬元、農場項目獲得1億1000萬元、「G-Club」獲得2億4000萬元、「喜幣」項目獲得5億1700萬元。

辯方在結案陳詞中，繼續強調郭文貴是受中共迫害的受害者，他從追隨者那裡獲得大量資金的行為，是為了進行其反共的政治運動。此外，辯方還指出，郭文貴作為富商，其奢華生活一貫有之，不能因為富就被認為有罪。

在雙方結案陳詞結束後，進入陪審團閉門審議環節。不過，在12日的審議過程中，法官突然宣布，一名陪審團成員承認其當日早間使用Google搜索了同案犯余建明的情況，此舉違反了「禁止陪審員通過法庭外的任何渠道或信息源了解案件相關情況」的法庭規定。經研究後，法官決定將該名違規陪審員撤下，並由候補陪審員替代，繼續審議。截至發稿時，陪審團審議仍在進行中，郭文貴的命運預計將在本周之內揭曉。

根據美國法律，12名陪審團成員必須取得一致意見才能判定被告有罪或無罪。如果陪審圖意見不一致且無法調和爭議，法庭將宣布本次庭審無效，檢方須重新提起訴訟。

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