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直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

曼哈頓川普大樓加強警戒 亞當斯：對政治暴力零容忍

記者曹馨元 / 紐約報導
第五大道的川普大廈也有警車駐守。(記者曹馨元 / 攝影)
第五大道的川普大廈也有警車駐守。(記者曹馨元 / 攝影)

前總統川普(Donald Trump)在13日賓夕法尼亞州舉行的總統競選集會上遭遇槍擊。市警總局已在位於曼哈頓第五大道(5th Ave)的川普大廈(Trump Tower)、以及其他川普擁有的地產附近加強警力巡邏。

市長發言人萊維(Fabien Levy)在川普被襲當日晚間宣布加強警力，並強調警力的增加是出於謹慎的考量，與任何具體威脅無關。他也在社交網站X上發布消息稱，賓州集會上的槍擊事件與紐約沒有任何已知的聯繫。萊維表示，川普大廈、川普擁有的華爾街40號、富利廣場(Foley Square)和市政廳等地點都將增派警力。

市長亞當斯(Eric Adams)也在川普遇襲當日於X上發表帖子稱這起槍擊事件「令人髮指」，並表示「政治暴力在這個國家沒有立足之地」。

聯邦調查局(FBI)現已證實襲擊川普的槍手為年僅20歲男子庫克斯(Thomas Matthew Crooks)，並在14日表示這可能是一起國內恐怖襲擊和暗殺未遂事件，聯邦調查局的探員也沒有發現任何跡象表明這是一起有他人參與的事件。該名男子在槍擊案當場被聯邦特工擊斃。

包括市長亞當斯、市議會少數黨領袖博萊利(Joseph Borelli)在內的部分市官員和宗教領袖在14日發表講話，斥責美國政壇「有毒的暴力」。亞當斯也指責社交媒體，稱是這些平台加劇了年輕人的兩極分化。「(社交媒體的)算法把我們的年輕人引向了黑暗的地方，利用了我們最極端的一面」。

而在2021年1月6日，由川普在社交媒體上煽動而造成的的國會山襲擊事件(Jan. 6 Capitol Attack)則造成了共九人死亡，是另一起前所未有的政治暴力事件。

川普大廈的側面入口也已關閉。(記者曹馨元 / 攝影)
川普大廈的側面入口也已關閉。(記者曹馨元 / 攝影)
位於哥倫布圓環的川普酒店部分通道關閉。(記者曹馨元 / 攝影)
位於哥倫布圓環的川普酒店部分通道關閉。(記者曹馨元 / 攝影)
川普酒店門口多輛警車駐守。(記者曹馨元 / 攝影)
川普酒店門口多輛警車駐守。(記者曹馨元 / 攝影)

川普 槍擊 亞當斯

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