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逾20萬移民湧入後 收容所內逮捕人數翻倍

記者劉梓祁／紐約報導
最新數據顯示，市內遊民和移民收容所內的逮捕人數急劇上升，且人數已在今年翻倍。(美聯社)
最新數據顯示，市內遊民和移民收容所內的逮捕人數急劇上升，且人數已在今年翻倍。(美聯社)

在無證客數量於過去近兩年不斷攀升，紐約市已接收超過20萬名移民，為城市收容系統和財政開始帶來近乎從未有過的壓力，並有許多犯罪案件由該群體引發，令市民擔憂；同時，最新數據顯示，市內遊民和移民收容所內的逮捕人數急劇上升，且人數已在今年翻倍。

根據紐約警察局的數據，從1月1日至3月31日，警方在全市各收容所共進行了836次逮捕，這是自至少2018年以來的最高季度數據，包括272起重罪逮捕和573起輕罪逮捕。此外，在2023年同期，收容所內只有418次逮捕，其中包括160起重罪和258起輕罪。

在市警第25分局轄區，包括東哈林區(East Harlem)以及擁有3000個床位的蘭德爾島(Randall's Island)帳篷移民收容所，其在同期內逮捕人數激增295％，從2023年同期的21人增至83人。

數據顯示，自2022年春季以來，已有超過20萬5000名移民抵達紐約市，其中許多人來自拉丁美洲和加勒比地區，同時也有人來自非洲和中國。今年1月，在帳篷收容所內，一名移民因爭執而被刺死。一個月後，收容所的住客便再和警員發生衝突；數日後，則又有兩名移民因襲擊保安而被捕。

與此同時，根據警方數據，今年迄今為止25分局轄區的重大犯罪率上升近14%，其中謀殺案從4起增加到6起，增幅達50%；重罪襲擊從204起增加到254起，增幅約25%；重大盜竊案從235起增加到270起，增幅接近15%。

在新興華人社區長島市(LIC)，其擁有全市最多的23個移民收容所，並由第108和第114分局轄管。數據顯示，兩分局所逮捕人數分別增加了100%和64%，前者由9人增至18人，後者從11人增至18人。

市預算和管理辦公室(Office of Budget and Management)統計指，市府截至5月共為收容移民花費48億8000萬元。市府表示，平均約有6萬5000名移民在最近幾個月受到市府的照顧，使遊民收容所的總人口在3月31日達到11萬9300人，而去年同期這一數字為8萬2200人。

市長辦公室發言人福勒(William Fowler)表示，隨著移民湧入城市收容所，收容所逮捕人數的增加並不令人意外，但該設施仍是遊民的較安全選擇。他解釋說，市警的收容所逮捕數據也可能包括在收容所附近街道上發生的逮捕，或者涉及在收容設施被捕但犯罪並未發生在內的人員。

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