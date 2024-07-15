醫療服務巨頭遭駭 將提供免費身分盜用保護

聯合健保集團子公司Change Healthcare今年2月遭駭客入侵，導致信息洩漏。Change Healthcare將為所有紐約居民提供免費信用監控和身份盜用保護，為期兩年。(美聯社)

醫療服務巨頭聯合健保 集團(Unitedhealth Group)子公司Change Healthcare今年2月遭駭客入侵，被勒索軟體加密上鎖和凍結大部分系統資料，影響了全國數百萬患者和醫療提供者的數據安全。在紐約州檢察長詹樂霞的敦促下，Change Healthcare日前宣布，將為所有紐約居民提供免費信用監控和身分盜用保護，為期兩年，以保護他們的個人信息。

該公司6月表示，姓名、地址、健保資訊和社會安全碼等個資可能在攻擊中外洩，目前仍在調查中。據悉，Change Healthcare遭網絡攻擊一事導致成千上萬的醫生辦公室、醫院和藥房的健康護理服務中斷，且許多用戶的個人數據被洩露到暗網，網絡罪犯可以在此買賣和追蹤個人信息；Change Healthcare估計，數據洩露可能影響高達三分之一的美國居民。

為了減輕客戶擔憂，Change Healthcare提供兩年免費信用監控和身分盜竊保護服務，以保護客戶的個人信息不被進一步濫用。公司也鼓勵所有可能受影響的客戶及早利用這些資源來保障自己的財務安全和個人隱私。

由於Change Healthcare尚未通知受影響的個體，詹樂霞鼓勵民眾使用免費的信用監控和身分盜用防護服務來保護他們的信息，這些資源將免費提供兩年，消費者可以在線登記免費信用監控和身分保護服務，或通過撥打(866)262-5342進行登記。

此外，消費者應留意幾個可能表明其醫療信息被非法使用的警告信號，包括接到未實際接受的醫療服務帳單、福利 說明聲明出現錯誤、接到不欠債的醫療債務追收電話、信用報告上出現不認識的醫療債務通知、健康保險 公司通知達到福利限額，以及因不正確的既往病史而被保險公司拒絕覆蓋。

為預防身分盜竊，消費者可考慮通過撥打三大信用局，Experian、Equifax和TransUnion，來凍結自己的信用，有效阻止身分盜賊以消費者的名義開設新的貸款或信用卡。此外，消費者可以通過撥打(800)771-7755或在線提交投訴，向檢察官辦公室報告與Change Healthcare網絡攻擊相關的問題。