曼哈頓和布碌崙6起名表劫案 警緝2男1女

曼哈頓和布碌崙持槍搶劫名表三名嫌犯。(警方提供)

紐約警方稱，從3月至6月，曼哈頓 的格林威治村(Greenwich Village)和布碌崙 (布魯克林)的威廉斯堡(Williamsburg)連續發生了至少六起名貴手表持槍搶劫案，其中有三起都發生在6月，失物總價值近30萬元。在這些搶劫案中，嫌犯都是先在高檔餐廳前或餐廳內盯上佩戴昂貴珠寶，尤其是高檔手表的人，然後持槍搶走這些物品，騎輕便摩托車或越野機車逃離現場。

警方現在認定，這些搶劫案係同一伙嫌犯所為。警方表示，他們現在正在尋找至少兩名男性嫌犯，有時候還有一名女性嫌犯為他們望風。警方稱，這些搶劫案的一個共同特點是嫌疑人要麼說「勞力士！」(Rolex)，要麼說西班牙語。

警方紀錄顯示，3月27日，在曼哈頓格林威治村美國大道(Avenue of America)227號門前，一名33歲男子在散步時被搶走價值6萬5000元的勞力士表。

5月24日，在格林威治村西百老匯 大街475號門前，三名在戶外就餐的人分別被搶走價值4000元、3萬5000元和8500元的手表。

5月31日，在威廉斯堡百老匯81號的Marlow & Sons門前，兩名正在戶外就餐的人被搶走手表，一塊是價值5000元的勞力士，一塊是價值3萬5000元的愛彼(Audemars Piguet)手表。

6月18日，在格林威治村湯普森街(Thompson Street)181號的Carbone門前，一名39歲男子價值10萬元的百達翡麗(Patek Philippe)手表遭持槍搶劫。

6月21日,在威廉斯堡格蘭德街(Grand Street)191號的Birds of a Feather內，嫌犯搶走了三名食客的蘋果手機和一塊價值200元的手表。

6月26日，在格林威治村MacDougal街115號門前，一名38歲的加拿大男子被搶走價值4萬元的勞力士總統手表和價值2000元的金手鐲。