川普遇刺紐郵誤報兇手是華人 華社憤怒強烈反彈

右翼媒體「紐約郵報」錯誤報導稱刺殺川普的稱嫌犯是一名「華人」，引起華裔社區強烈反彈。(網站截圖)

前總統川普 13日在賓州遇刺的事件發生後，美國右翼媒體「紐約郵報」(New York Post)錯誤報導稱嫌犯是一名「華人 」，但經過調查，嫌犯其實是一名白人，與華人毫無關係。「紐約郵報」雖然隨後更正了錯誤報導，華裔 民代和社區代表紛紛發出聲明要求紐約郵報公開致歉，並指出這可能在新冠疫情之後再次置華人群體於危險境地。截至發稿，該媒體仍未公開回應或道歉。

亞裔民代齊發聲 要求道歉

槍擊事件發生後，紐約郵報在13日晚間7時19分刊出一篇報導，其中第二段指出該槍手「被指認為一名華裔男子」(identified as a Chinese man)，遭到華社關注並質疑。

州眾議員鄭永佳13日當晚第一時間致信給紐約郵報卻尚未得到回覆，鄭永佳說，這件事情令他感到擔憂，「身為華裔，我們總是被當成目標鎖定，並不希望此事引發成另一波仇華潮。」

鄭永佳表示，雖然文章在一小時後修正，但這是遠遠不夠的，將會繼續聯絡紐約郵報，希望得到他們一個官方的道歉聲明。

而州參議員曲怡文則是發布聲明譴責紐約郵報的錯誤報導，她說，該未經證實便發表的錯誤報導在華裔社區引起了極大的困擾，要求紐約郵報向華裔社區正式公開道歉，她說，「我們不能容忍任何助長歧視和恐懼的言論或行為。」

華裔州參議員劉醇逸和代表曼哈頓華埠的韓裔州眾議員李榮恩(Grace Lee)也都發表聲明稱，該不實報導會對亞裔人群帶來仇恨和危險，並要求「紐約郵報」為此道歉並確保未來報導的準確性。

華裔市議員黃敏儀聲明表示，她對這篇「魯莽」的報導感到無比失望和不安。黃敏儀說，在新冠疫情期間，針對亞裔的仇恨犯罪大量發生的一部分原因就是一些媒體和當權者引導風向，將整個華人社區作為災難的替罪羊。

華裔市議員莊文怡表示，這種毫無依據的錯誤報導給全美的華人社區都帶來了震驚和恐懼，人們擔心這會再一次激發起針對亞裔的仇恨浪潮。

華社：擔憂新一輪排華浪潮

布碌崙(布魯克林)華社凌飛是最早發出抗議聲明的社區人士。他表示，當他最初看到報導時，認為「這種提法很怪」，「有炒作的意圖」。凌飛表示，雖然他支持共和黨，但也很反對川普的種族主義煽動。他認為，川普是炒作仇恨的始作俑者，假如這次的「華人刺殺」謠言廣泛傳開，會令華人群體遭遇巨大風險。

13日當晚，美國酒店華裔協會董事會主席黃華清也發表聲明稱，這種不實報導會影響美國華人的聲譽和安全，並要求當事記者Joe Marino公開道歉。

民主黨65D區領袖于金山透露，13日當晚不實消息被廣泛傳播後，他一度感到緊張，擔心種族主義者再次藉機衝擊本已脆弱的曼哈頓華社，幸好錯誤消息及時得到了改正。他表示，這種帶有誤導性的錯誤報導，可能在人心浮動之時造成針對華人的大規模暴亂，美國歷史上曾多次發生類似的事件。

華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟也表示，華人群體在歷史上不止一次因被當成替罪羊而遭受無妄之災，而這樣的報導令華人的形象被進一步敗壞。陳作舟介紹，從2020年2月開始，在紐約還沒出現疫情之前，華埠的商業就曾因時任總統的川普大肆鼓吹「武漢病毒」而迅速陷入停滯，而這次險些令華人群體再次遭到針對的烏龍報導又與川普有著直接的聯繫，令他非常擔心歷史重演。「很危險的是，我們可能要準備好挨打。」

紐約中華公所主席朱超然14日在接受本報採訪時表示，「紐約郵報」及其當事記者需要為此錯誤報導進行公開道歉，並將道歉聲明登載上報。

截至發稿時，「紐約郵報」尚未對此事件向本報進行回應，亦沒有公開道歉。