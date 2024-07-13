大法拉盛地區將噴藥劑殺蚊 民眾出門留意

15日的噴灑範圍。(市衛生局)

為了減少蚊子活動和降低民眾感染西尼羅病毒(West Nile virus)的風險，市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)將於15日(周一)與17日(周三)在皇后區 噴灑殺蟲劑，其中包含法拉盛 、貝賽(Bayside)以及白石(Whitestone)等社區。

此次的噴灑行動將分成兩天進行，分別是15日晚間8時至16日(周二)早上6時，地點涵蓋大法拉盛地區、可樂娜(Corona)、莫瑞丘(Murray Hill)，向東涵蓋整個凱辛納公園，向南延伸至可樂娜公園。

第二次噴灑日則定為17日晚間8時至18日(周四)早上6時，將以白石、貝賽、林登丘(Linden Hill)等法拉盛北部區域為主，西至法拉盛灣(Flushing Bay)，北至東河岸(East River)，東至小頸灣(Little Neck Bay)。

根據市健康與心理衛生局，此次使用的藥劑濃度相當低，對人和寵物 的風險並不高，但部分對噴霧成分敏感的人可能會出現眼睛或喉嚨刺激，患有呼吸系統疾病的人也可能會受到影響。

建議民眾在這兩天期間盡可能待在室內，空調可以繼續開啟。噴灑行動結束後，可用肥皂和水沖洗皮膚和衣物，以防藥劑殘留。

市健康與心理衛生局還提醒，最有效控制蚊蟲孳生的方式就是消除積水，確保屋頂排水溝清潔並正確排水，清潔並氯化游泳池、戶外桑拿和熱水浴缸。