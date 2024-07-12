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加強電動車安全 州長霍楚簽8項提案

記者范航瑜／紐約報導
州長霍楚(左)11日簽署系列法案，制定了明確的電動車充電指導方針。(州長辦公室提供)
州長霍楚(左)11日簽署系列法案，制定了明確的電動車充電指導方針。(州長辦公室提供)

電動車鋰電池相關火災頻發，所帶來的安全隱患一直是州、市府關注的焦點；在各方的期待下，州長霍楚(Kathy Hochul)11日簽署了一系列提案，制定明確的電動車充電指導方針，以提升電動車、電動滑板車等鋰電池交通工具的安全性，同時加強市民的安全防範意識，其中布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文提出的多項提案也包括在內。

本次簽署的提案共八條，涵蓋了電動車、電動滑板車等鋰電池微型交通工具等內容，其中，「S.154F/A.4938-D」號提案禁止商家出售不符合標準的電動車鋰電池，並設定了民事罰款金額，授權地區檢察官、郡檢察官和法律顧問特定權限；「S.7703-B/A.8450-B」號提案則要求，任何在紐約州內使用的電動車，必須在銷售點由經銷商協助註冊，以避免未註冊車輛直接上路的情形。

其他法案還包括要求州務廳(New York Department of State)制定與火災預防有關的安全資源和協議，為消防員提供有關鋰電池事故應急的培訓材料；同時也要求電動車零售商向顧客提供操作手冊，在調查電動車傷亡事故時，警方和司法官員也需向州汽車監理廳(DMV)報告。

要求貼警示標籤

新法還要求在售賣電動車時，需在充電線上附上紅色標籤，標註「不使用時請拔掉插頭」的字句，零售商也應在電動車上貼上警示標籤，提醒駕駛人禮讓行人並遵守交通法規；新法表明，零售商若未履行責任，將被處以罰款，首次違法為每輛車罰款不超過250元，後續違法罰款不超過1000元。

8大道州參議員曲怡文表示，機車和電動滑板車在紐約華人社區十分流行，但很多零售商售賣的鋰電池產品質量不保，購買者對鋰電池又欠缺知識，導致很多毀滅性火災的發生；一些機車騎士更是擅自在人行道上駕駛，對行人安全帶來極大隱患。

「這一系列法案將促進養成更安全的充電習慣，提高市民的社區安全意識，防止悲劇重演」，曲怡文表示這些法規在增強商家和騎行者安全意識的同時，還將保障消防員等前線人員在執行任務時的安全。

位於曼哈頓華埠科西街(Forsyth St)的M&C電單車鋪老闆表示，自己一直以來都會向顧客強調電單車安全的重要性，但安全問題最終還是要落到車主本身；他指出，貼安全標籤和分發安全手冊等途徑僅能發揮有限效用，因部分車主仍舊會我行我素、橫衝直撞，「車行可以起到一定的教育功能，但更多還是需要法律約束」，老闆說。

鋰電池違規頻傳

曼哈頓華埠今年3月一棟五層商住兩用的建築樓發生火災，導致四人受輕傷，去年6月華埠一住宅發生三級大火，火勢由建築底層機車商鋪引發，隨後蔓延至住宅樓層，導致至少四人死亡，涉事建築被指曾有多起關於機車及鋰電池的違規。

在布碌崙華社的8大道、班森賀社區，過去也常傳出鋰電池引發的火災，火勢同樣從底層的店鋪延燒至樓上的住宅單位，一度造成無數名華人無家可歸；一名8大道華裔住戶表示，雖不知道一系列提案最終是否會有成效，但至少民選官員有在針對這些情況著手處理問題，相信會在某種程度上對居民起到保護作用。

去年6月，華埠一住宅發生三級大火。(本報檔案照)
去年6月，華埠一住宅發生三級大火。(本報檔案照)
州長霍楚(左)11日簽署系列法案，制定了明確的電動車充電指導方針。(州長辦公室提...
州長霍楚(左)11日簽署系列法案，制定了明確的電動車充電指導方針。(州長辦公室提供)
州參議員曲怡文的多項提案也獲得簽署通過。(曲怡文辦公室提供)
州參議員曲怡文的多項提案也獲得簽署通過。(曲怡文辦公室提供)

電動車 零售商 華埠

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