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曼哈頓街頭現棄嬰 母被控罪 華裔急救員成救人英雄

記者許君達／紐約報導
華裔急救員Mia Chin緊急重回崗位，成功挽救棄嬰的生命。(市消防局官方X平台影片截圖)
華裔急救員Mia Chin緊急重回崗位，成功挽救棄嬰的生命。(市消防局官方X平台影片截圖)

一名被遺棄的新生兒11日凌晨在曼哈頓中城的街道上被人發現，緊急送醫後，嬰兒轉危為安，不久後嬰孩的生母被執法人員發現，被控以遺棄兒童罪；在急救過程中，曾有一名華裔急救人員與搭檔合力對嬰兒進行緊急檢查和處理，出色的表現獲得市消防局頒發表彰給予表揚。

據警方消息，11日凌晨3時20分許，一名在曼哈頓西23街靠近高線公園(High Line)某公寓值班的門衛，在出門取餐時發現一名被遺棄在高線橋墩下的男嬰；當時棄嬰全身赤裸、沒有任何包裹，身上的臍帶還未被摘除，遺棄地點的地面上也還留有濺出的血跡。

該名門衛與附近另一名物業管理員迅速抱著嬰孩，往同一街區的市消防局第七應急救援站尋求幫助，剛下班的華裔急救員Mia Chin見狀重新投入工作，與搭檔Patrick Feimer先緊急檢查嬰兒的狀態，隨後將他送往表維醫院(Bellevue Hospital)；Mia Chin後來指出，看到這名嬰兒時，他在不停地哭叫、小手亂揮，送醫過程中也一直保持意識清醒、沒有明顯外傷，「我很高興孩子還活著。」

據悉，嬰孩大約是在11日凌晨2時左右出生，他的生母斯萬(Ayatta Swann)在自行生產後曾到表維醫院求醫，但當時拒絕透露孩子的情況；直到棄嬰後來也送入同家醫院，兩人的關係才被確認，目前斯萬已被執法機關控以遺棄兒童罪。

根據紐約州法律，父母若無力扶養新生兒，可在出生30天內將嬰兒留在「妥善的安全地點」，州法將會保護父母的隱私，不會記錄他們的身分信息，但斯萬的行為未盡到保障嬰兒健康與安全的義務。

市消防局11日也在官方社群平台上發布影片表彰拯救嬰兒生命的英雄Mia Chin，根據自述，她生於布朗士，父親是華人移民、母親來自厄瓜多，剛在消防局工作一年；她表示從事過很多工作，但沒有一個工作比每天在第一線挽救生命，更令她有滿足感。

曼哈頓 華裔 布朗士

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