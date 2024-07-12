2男子口角衝突 法拉盛小學旁烏龍槍響虛驚

案件發生地距離學校不遠。(記者尤昱程 / 攝影)

華人 群居的法拉盛 10日因傳出疑似子彈開槍的聲響，且地點就發生在許多孩童上下學的20小學旁，引發家長的恐慌和擔憂，當日案發後市警109分局也出動20多輛警車前往；經警察調查過後，發現案發起因由兩名男子發生口角衝突導致，而許多民眾聽到的兩聲巨響，實則為電擊裝置所導致。

據市警109分局，這起案件發生於三福大道(Sanford Ave)1430號前，晚間7時左右，兩名西語裔男子因意見不合，演變成肢體衝突；後來出現一輛白色豐田 轎車，車內的不明人士使用電擊裝置向其中一人擊發，隨即擊中了他的右手臂，以及頭部。

案件發生的當下，電擊裝置造成了兩聲巨響，令許多民眾誤以為是槍響，趕忙到建築物裡躲避；附近店家表示，當天聽到那兩聲巨響真的非常擔心，之後就看到好多輛警車聚集在這個路口，有聽說是發生槍擊，但不了解實際情況。

據了解，受害者是一名23歲的男性，案發後被送往布斯紀念醫院(Booth Memorial Hospital)接受治療，目前狀況穩定，並無生命危險；而與他起衝突的男子則乘坐同一輛白色豐田轎車逃跑，方向未知。

警方透露，逃跑的男子當天戴著一頂藍色棒球帽，身穿藍色短袖上衣，藍色長褲以及白色運動鞋，而目前這起案件還沒有逮捕任何人，需要等待進一步調查結果。

警方呼籲有線索的民眾立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。