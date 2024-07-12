我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

2男子口角衝突 法拉盛小學旁烏龍槍響虛驚

記者尤昱程／紐約報導
案件發生地距離學校不遠。(記者尤昱程 / 攝影)
案件發生地距離學校不遠。(記者尤昱程 / 攝影)

華人群居的法拉盛10日因傳出疑似子彈開槍的聲響，且地點就發生在許多孩童上下學的20小學旁，引發家長的恐慌和擔憂，當日案發後市警109分局也出動20多輛警車前往；經警察調查過後，發現案發起因由兩名男子發生口角衝突導致，而許多民眾聽到的兩聲巨響，實則為電擊裝置所導致。

據市警109分局，這起案件發生於三福大道(Sanford Ave)1430號前，晚間7時左右，兩名西語裔男子因意見不合，演變成肢體衝突；後來出現一輛白色豐田轎車，車內的不明人士使用電擊裝置向其中一人擊發，隨即擊中了他的右手臂，以及頭部。

案件發生的當下，電擊裝置造成了兩聲巨響，令許多民眾誤以為是槍響，趕忙到建築物裡躲避；附近店家表示，當天聽到那兩聲巨響真的非常擔心，之後就看到好多輛警車聚集在這個路口，有聽說是發生槍擊，但不了解實際情況。

據了解，受害者是一名23歲的男性，案發後被送往布斯紀念醫院(Booth Memorial Hospital)接受治療，目前狀況穩定，並無生命危險；而與他起衝突的男子則乘坐同一輛白色豐田轎車逃跑，方向未知。

警方透露，逃跑的男子當天戴著一頂藍色棒球帽，身穿藍色短袖上衣，藍色長褲以及白色運動鞋，而目前這起案件還沒有逮捕任何人，需要等待進一步調查結果。

警方呼籲有線索的民眾立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

豐田 法拉盛 華人

上一則

「紅藍一點通」幫您挑選最適合自己的聯邦保險計劃Medicare

下一則

誘騙女子下車 2男盜走車內貴重物品

延伸閱讀

東北同鄉會燒烤活動

東北同鄉會燒烤活動
角聲周二資源日 提供各類免費服務

角聲周二資源日 提供各類免費服務
法拉盛7旬華婦無故被推撞車 亞裔嫌穿MTA背心

法拉盛7旬華婦無故被推撞車 亞裔嫌穿MTA背心
梅蘭芳誕辰130年紀念表演 27日法拉盛演出

梅蘭芳誕辰130年紀念表演 27日法拉盛演出

熱門新聞

紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
一名非洲裔女性遊民近日在曼哈頓華埠的喜運來大酒家乞討未果，反而搶走客人付帳時放在企台的現金，該女子被客人抓住後隨即被店員及經理制服。(趙女士提供)

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

2024-07-04 11:05
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
一名疑似醉酒的司機將車輛開進紐約市下東區(Lower East Side)的公園，造成兩人死亡、七人受傷。(取材自X/@ScooterCasterNY影片截圖)

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

2024-07-05 15:48
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢