人口密度過大 郵件包裹丟失率 紐約州全美第2

研究顯示，紐約州居民通過Google搜索尋求郵件丟失解方的比例排名全美第二，表明郵件或包裹未成功送達的概率較高。(記者許君達／攝影)

隨著網路購物的興起，包裹送達效率已成為美國郵政 和快遞系統的重大考驗；據一項研究結果指出，紐約州 居民遇到郵件和包裹丟失的可能性高居全美第二，其他容易丟失包裹的州還包括科羅拉多、佛羅里達州等。

這項由郵政運輸業者iPostal1所做的研究，以過去一年內各州網路用戶在Google上的搜索紀錄為依據，設定的關鍵詞包括「郵政」、「丟失郵件」、「郵件尋回」、「包裹追蹤」等，大約有150個，並統計各州每10萬居民中，月均搜索這些關鍵詞組的數量。

根據統計結果，紐約州的「郵件丟失」關鍵詞搜索頻率排名全美第二高，平均每月每10萬人中，會有1萬2631人可能面臨應收的郵件或包裹沒有送達的問題；這個數字僅略低於科羅拉多州每10萬人1萬2667次搜索的結果。

業內人士認為，導致郵件送達率低的原因主要有兩大方面，首先科州屬於地形複雜、居民分布稀疏以及時常惡劣的天氣條件，在「丟包率」排名全美前十的州中，懷俄明、華盛頓、內華達和俄勒岡州均存在這種情況；紐約則代表另一大類，即人口密度過大，郵政運輸業的網點和基礎設施分布過於複雜，導致錯誤投遞率較高，「丟包率」排名第四的喬治亞州與紐約情況類似。

此外，郵件未送達率排名第三高的佛州除人口密度高外，導致送達率低的原因還包括突出的季節性遊客潮，令郵政快遞系統的負荷不穩定、難以應付特定時間段內猛增的臨時居住人口數量；位於美國本土最北端、「丟包率」排名全美第八的緬因州也符合這種情況。

根據統計結果，全美「丟包率」最低的三個州分別為南達科塔、密西西比和奧克拉荷馬州 。