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假冒市府收停車罰款盜個資 布碌崙地檢查封11網站

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市民近期收到詐騙短信。(記者顏潔恩提供)
紐約市民近期收到詐騙短信。(記者顏潔恩提供)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)和市長亞當斯(Eric Adams)近日宣布，在經過充分的調查之後，他們關閉了11個「釣魚詐騙」的網站，指這些網站通過發送短信，告知人們有未支付的違章停車罰單、或過路、過橋費，從而竊取重要個人信息。

蔣莎樂稱，近期一名警探收到一條短信，要求用2.5元結清25元的罰款餘額，還附有一個鏈接，這是其辦公室最早發現的騙局；不久後布碌崙地檢的虛擬貨幣部門接連收到數十個同樣的投訴，這種詐騙通常以一條看似合法的短信開始。

根據調查，當用戶點擊自稱是「NYC City Pay」發來的鏈接時，會被要求提供姓名、出生日期、駕照號碼、信用卡或銀行卡號碼；如果點擊附件中的鏈接，當事者會被轉到一個看似官方的網站，在那裡會被要求輸入身分信息，這些信息可能會被用於身分盜竊、或在暗網上出售。

蔣莎樂表示，布碌崙地檢辦公室的虛擬貨幣部門迅速採取了應對措施，他們經過仔細調查，確定了11個與這種騙局相關的網路域名，並按照法院下達的命令，關閉這些網站。

布碌崙地檢警告居民，對於任何不請自來，索取錢財或個人信息的短信或電子郵件，一定要高度警覺，千萬不要在不認識發信人的情況下點擊鏈接；此外，他們雖然關閉了這些釣魚網站，但強調提高居民的防詐意識和多加防範仍是最好的防禦。

如果居民已經回覆短信並提供個人信息，就應該凍結用來支付小額費用的帳戶、信用卡，並通知銀行和信用卡公司，並在近幾個月內密切關注自己的財務狀況，查看是否有異常活動；此前市長亞當斯(Eric Adams)曾提醒紐約市民，市府官員絕不會要求任何人通過短信付款，收到類似短信不用理會。

布碌崙地檢辦公室查封11個「釣魚詐騙」網站。(布碌崙地檢)
布碌崙地檢辦公室查封11個「釣魚詐騙」網站。(布碌崙地檢)

布碌崙 虛擬貨幣 信用卡

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