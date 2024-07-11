亞裔群體中 華裔家庭高低收入相差最懸殊共19倍

最新數據顯示美籍華裔的收入等級相差懸殊。圖為新移民眾多的日落公園華社。(記者顏潔恩／攝影)

根據皮尤研究中心(Pew Research Center)對美國人口普查局(U.S. Census Bureau)數據的最新分析指出，就2022年，占據收入等級最高的美籍華裔 家庭，是收入等級最低華裔家庭的19倍之多，收入差距懸殊，居亞裔 族群中第一。

分析顯示，屬於收入等級最低10%的華裔家庭，在2022年是最貧窮的亞裔群體之一，年收入平均約為1萬500元；而收入等級中位數以上的華裔則是同級別亞裔群體中相對收入高的，平均為6萬5800元，在收入最高的90%華裔中，平均收入約為20萬元，是除印度裔之外第二高的亞裔群體。

在華人群體中，占收入最低的10%當中有71%是非美國出生的新移民 ，而在收入最高的10%中，非美國出生的新移民與美國出生的二代華裔移民幾乎持平，新移民反而高出2%。

許多華人父母將教育看作重中之重，在華人文化裡，念書似乎也是被看作邁向更高薪工作的唯一路徑；從整體趨勢來看，亞裔群體的收入與教育等級掛鉤，占收入最高的10%亞裔美國人擁有學士或以上的學位，比例遠高於收入最低的10%。

對教育質量及學習成果的孜孜追求，讓華裔學生在紐約也不斷取得亮眼的成績，今年6月由紐約教師聯合工會(United Federation of Teachers)頒布的獎學金中，有15%的華裔學生；通過額外考試選拔進入的紐約八所特殊高中(Specialized High School)更是有極高的華裔學生占比量。

此外，高收入華人群體的另一族群來自留美工作的留學生，近年由於科技產業蓬勃發展，薪資水漲船高，華人留學生更是占據了這些高薪職業中的極大比重；而相對收入較低的華裔移民則大多為第一代移民，因語言不通等原因，不得不接受一些薪資低的工作。

1980年的數據顯示，10%高收入的華裔移民只有10%低收入華裔移民的八倍多，這一差距在40年間被拉開到兩倍多；80年代華裔移民潮的第二代移民們，如今已成了社會的中流砥柱，正是第一代移民的後代逐漸成為薪資最高的群體，才將收入不平均愈拉愈大。