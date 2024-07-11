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紐約客談／公共單車漲不停 能維持「公共」性？

紐約客談

2024年剛過完一半，紐約市內的公共電單車租賃系統Citi Bike就已經漲了兩次價。即使在通膨嚴重到可能影響總統大選的當下，這種漲價的頻率也屬罕見。

在紐約，尤其是曼哈頓的城市密度極大，依賴開車出行的人數很少，而公共交通又難以覆蓋所有角落，因此與步行相比，速度快、效率高的單車是最適宜解決「最後一哩路」的交通工具；從這個角度看，密集分布在曼哈頓各地的Citi Bike共享單車可說是紐約整體公共交通系統的重要組成部分。

不過對於很多價格敏感人群來說，Citi Bike實在有些貴，腳踏單車單次騎行價格4.79元、月票219.99元，而公車地鐵的單程票價才2.9元、月票132元，單車使用費竟然接近地鐵票的兩倍；相比之下，今年第二次漲價的電單車以時間計價，每分鐘最高0.36元，說起來倒是更實惠些，畢竟電單車速度快，如果路程不算遠，10分鐘以內通常就能完成路程，然而這樣也可能會鼓勵用車人士為快跑省錢而更無視交通規則，恐怕引發安全隱患。

我們能理解，公共交通服務很燒錢，但這樣的服務價格，又有多少人能享用得起？「公共」的價值還留有多少？

紐約的Citi Bike雖然在基礎設施建設環節得到了政府的財政支持，但還是更多依靠私人投資和商業方式維持運營；而在全美最為成功的華府公共單車系統中，則從基建到運營都得到了政府公共財政的持續補貼，大力補貼的結果是：價格不到紐約的一半、使用率更高，讓更多市民享受到便利。

他山之石是很好的參考，對於「公共」屬性強烈的服務項目，政府多管一些沒有什麼錯。

地鐵 曼哈頓 紐約市

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