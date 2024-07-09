我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

紐約市8日95度創今年紀錄 高溫高濕延續至10日

記者胡聲橋／紐約報導
紐約高溫高濕天氣將延續至周三。(路透)
紐約高溫高濕天氣將延續至周三。(路透)

國家氣象局(National Weather Service)稱，紐約市中央公園附近的氣溫在8日下午2時前達到華氏95度，成為紐約市今年最熱的一天。不過，有紀錄以來紐約市7月8日的最高氣溫是華氏100度，發生在1993年。有紀錄以來最熱的7月9日的最高氣溫是華氏106度。根據天氣預報，紐約市高溫高濕的天氣將持續到10日(周三)，市府呼籲民眾繼續做好防暑準備。

數據顯示，2023年7月的平均氣溫略低於華氏80度，但本周紐約市的氣溫卻持續高達90華氏度。紐約的高溫高濕天氣預計將延續到周三，周二最高氣溫可達90華氏度，下午可能會有雷雨和陳雨。周三氣溫略低，但有暴風雨天氣。

國家氣象局的氣象學家恩格爾(Jay Engle)說，紐約市在此後相當長的一段時間內都會處於這種高溫高濕氣團的包圍之中，即便有一些小風也會帶來什麼緩解。大紐約地區在初夏就出現如此高的濕度是不常見的。

紐約市應急管理機構發言人克魯茲(Aries Dela Cruz)表示，紐約市從周一至周三為高溫緊急狀態。這意味著市政府開辦的降溫中心將在五大區開放，市民可撥打311了解降溫中心的地點，或者直接到市圖書館和社區中心等地點去躲避高溫，民眾可登陸網站https://finder.nyc.gov/coolingcenters/查詢具體地點。

酷暑每年在紐約市造成350人死亡，降溫中心可以有效預防這些人死亡。市政府建議居民不要在高溫下暴曬，要及時補充水分，並注意觀察自己和他人是否出現頭暈、呼吸困難和惡心等症狀。

此外，國家氣象局預測，颶風貝里爾(Beryl)的餘波將於10日(周四)抵達大紐約西部地區，可能帶來雷暴天氣。

紐約市 高溫 緊急狀態

上一則

微信盜號騙局重出江湖 民眾小心

下一則

紐約華女暗網買兇殺情夫妻女 被騙白忙一場遭捕控重罪

延伸閱讀

紐約史島非法放煙火 國慶假期投訴達366起

紐約史島非法放煙火 國慶假期投訴達366起
租酒店改裝成無證客庇護所 花費紐約市納稅人逾10億元

租酒店改裝成無證客庇護所 花費紐約市納稅人逾10億元
兒童沉迷手機 紐約市教局擬公校禁用

兒童沉迷手機 紐約市教局擬公校禁用
市府投資1.5億 升級公校食堂

市府投資1.5億 升級公校食堂

熱門新聞

一名非洲裔女性遊民近日在曼哈頓華埠的喜運來大酒家乞討未果，反而搶走客人付帳時放在企台的現金，該女子被客人抓住後隨即被店員及經理制服。(趙女士提供)

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

2024-07-04 11:05
紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
一名疑似醉酒的司機將車輛開進紐約市下東區(Lower East Side)的公園，造成兩人死亡、七人受傷。(取材自X/@ScooterCasterNY影片截圖)

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

2024-07-05 15:48
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00
在紐約，糧食券詐騙和盜刷現象層出不窮，其中很大一部分受害者都是老年人。(記者范航瑜／攝影)

紐約華社糧食券盜竊5天40起 入帳後數小時內被刷走

2024-07-06 14:34
長島鹿園28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中有三名死者為華人。(取自Citizen App)

前晚喝了18瓶啤酒 紐約美甲店4死車禍肇事者過堂遭控酒駕

2024-07-01 20:20

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到