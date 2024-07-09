紐約市8日95度創今年紀錄 高溫高濕延續至10日

紐約高溫高濕天氣將延續至周三。(路透)

國家氣象局(National Weather Service)稱，紐約市 中央公園附近的氣溫在8日下午2時前達到華氏95度，成為紐約市今年最熱的一天。不過，有紀錄以來紐約市7月8日的最高氣溫是華氏100度，發生在1993年。有紀錄以來最熱的7月9日的最高氣溫是華氏106度。根據天氣預報，紐約市高溫 高濕的天氣將持續到10日(周三)，市府呼籲民眾繼續做好防暑準備。

數據顯示，2023年7月的平均氣溫略低於華氏80度，但本周紐約市的氣溫卻持續高達90華氏度。紐約的高溫高濕天氣預計將延續到周三，周二最高氣溫可達90華氏度，下午可能會有雷雨和陳雨。周三氣溫略低，但有暴風雨天氣。

國家氣象局的氣象學家恩格爾(Jay Engle)說，紐約市在此後相當長的一段時間內都會處於這種高溫高濕氣團的包圍之中，即便有一些小風也會帶來什麼緩解。大紐約地區在初夏就出現如此高的濕度是不常見的。

紐約市應急管理機構發言人克魯茲(Aries Dela Cruz)表示，紐約市從周一至周三為高溫緊急狀態 。這意味著市政府開辦的降溫中心將在五大區開放，市民可撥打311了解降溫中心的地點，或者直接到市圖書館和社區中心等地點去躲避高溫，民眾可登陸網站https://finder.nyc.gov/coolingcenters/查詢具體地點。

酷暑每年在紐約市造成350人死亡，降溫中心可以有效預防這些人死亡。市政府建議居民不要在高溫下暴曬，要及時補充水分，並注意觀察自己和他人是否出現頭暈、呼吸困難和惡心等症狀。

此外，國家氣象局預測，颶風貝里爾(Beryl)的餘波將於10日(周四)抵達大紐約西部地區，可能帶來雷暴天氣。