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租酒店改裝成無證客庇護所 花費紐約市納稅人逾10億元

記者許君達／紐約報導
紐約市目前有八成的無證客庇護設施原為酒店，而這些酒店業者在把原本為遊客準備的房間從市場撤回後，可以從市府手中輕鬆獲得10多億元納稅人資金。圖為羅斯福酒店無證客接待大廳。(記者許君達／攝影)
紐約市目前有八成的無證客庇護設施原為酒店，而這些酒店業者在把原本為遊客準備的房間從市場撤回後，可以從市府手中輕鬆獲得10多億元納稅人資金。圖為羅斯福酒店無證客接待大廳。(記者許君達／攝影)

根據媒體報導，紐約市目前有八成的無證客庇護設施原為酒店，而這些酒店業者在把原本為遊客準備的房間從市場撤回後，可以從市府手中輕鬆獲得10多億元納稅人資金，用來安置無證客。此外，從庇護所的分布情況看，全市收入最低的社區則承擔了最多的庇護任務，高收入社區內的庇護所則較為稀少。

「紐約郵報」日前援引其獲得的內部文件，報導稱在紐約市總共193處無證客庇護所中，有153處是從酒店改造而成，約為總數的80%。在這些庇護設施中，共有超過6萬5000人接受無償安置服務。

由政府出資、整體租賃酒店房間用於庇護安置設施的作法始自前市長白思豪(Bill de Blasio)任內的2020年，當時的初衷是為了幫助因疫情爆發而瀕臨業務崩潰的酒店業度過難關。亞當斯(Eric Adams)上任後，在從2022年開始爆發的無證客危機中繼續延用這一措施。

紐約市目前有八成的無證客庇護設施原為酒店，而這些酒店業者在把原本為遊客準備的房間...
紐約市目前有八成的無證客庇護設施原為酒店，而這些酒店業者在把原本為遊客準備的房間從市場撤回後，可以從市府手中輕鬆獲得10多億元納稅人資金。圖為羅斯福酒店內部。(記者許君達／攝影)

據市府管理和預算辦公室(Office of Management and Budget)的數據，截至今年5月底，用於租賃酒店房間和建設大型帳篷城以安置無證客的財政預算共有19億8000萬元，其中市府去年9月與紐約市酒店協會(Hotel Association of New York City)續簽的三年合同就價值13億元。數據顯示，市府在平均每間酒店客房每晚的支出為160元。

市府整體租賃酒店除了花費大量財政預算外，相關業者還擔心此舉會打擊酒店周邊的商業以及增加遊客的住宿成本。據曼哈頓中城Row NYC酒店附近的一間酒吧業者反饋，酒店住客從遊客變成無證客後，消費能力大大降低，酒吧生意大受影響。

而根據此前的相關報導，紐約市2023年共有超過1萬6000個酒店房間因改為庇護所而被撤出零售市場，其中多數又是經濟型酒店，導致外來訪客在紐約市的日均住宿成本超過300元，創歷史新高。此外，整體包租合同簽訂過程中的不透明也引發權力尋租方面的擔憂。根據媒體報導，一名華裔地產商就曾被疑與市長亞當斯關係不同尋常，從而輕鬆獲得長期的租賃合同。

此外，全市近200處無證客庇護所的位置分布也極不平均。據報導，全市庇護所數量最多的前五個郵編區域中，有三個位列最貧困社區，居民年收入中位數低於3萬7300元。而在全市收入最高的五個郵編區域內，則沒有一家庇護所。

庇護 無證客 紐約市

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