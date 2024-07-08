華男換人民幣 遭持槍搶劫 幸受害人機警逃脫 未受財物損失

法拉盛再出換匯搶劫案，一華人男子在與嫌疑人見面換匯時遭持槍威脅，但受害人幸運地及時逃脫，警方正通緝圖中嫌犯。(市警局提供)

法拉盛 再出換匯搶劫案，一華人 男子在與嫌疑人見面換匯時遭持槍威脅，但受害人幸運地及時逃脫，並沒有受傷，也沒有金額損失。

據警方消息，7月5日(周五)約下午3時左右，一名53歲的華人男子在位於法拉盛的北方大道(Northern Boulevard)交150街附近與同樣是華人的犯罪嫌疑人見面，準備將2萬元現金換成人民幣。具體身分不明的嫌疑人拿著一個黑色的大包靠近受害人，隨後從包中掏出一把槍意欲威脅，企圖搶劫受害人的現金。而這名受害人迅速逃到一個安全的地方，得以倖免經濟損失，也並沒有在過程中受傷。嫌疑人則逃亡未知地點，目前警方正被警方通緝。

近月來，針對華人的換匯搶劫案在法拉盛層出不窮，通常嫌疑人安排與受害者面收美元現金，假裝承諾以網路轉帳的形式將人民幣轉入指定帳戶，但嫌疑人會在線下見面時以暴力搶奪現金。

此前警方透露，多名在5月底以微信 換匯名義搶劫的嫌犯，近日在皇后區的凱辛納公園再次犯案，涉案金額超過1萬元；根據警方，該團伙已經在全市犯案四起，得手金額累積超過5萬元。警方稱，通常換匯搶劫的受害者計畫回中國，因此才在網上約人並在線下以美元兌換人民幣。對此，警方建議民眾盡量去銀行或正規的換匯機構處換匯。