華男換人民幣 遭持槍搶劫 幸受害人機警逃脫 未受財物損失
法拉盛再出換匯搶劫案，一華人男子在與嫌疑人見面換匯時遭持槍威脅，但受害人幸運地及時逃脫，並沒有受傷，也沒有金額損失。
據警方消息，7月5日(周五)約下午3時左右，一名53歲的華人男子在位於法拉盛的北方大道(Northern Boulevard)交150街附近與同樣是華人的犯罪嫌疑人見面，準備將2萬元現金換成人民幣。具體身分不明的嫌疑人拿著一個黑色的大包靠近受害人，隨後從包中掏出一把槍意欲威脅，企圖搶劫受害人的現金。而這名受害人迅速逃到一個安全的地方，得以倖免經濟損失，也並沒有在過程中受傷。嫌疑人則逃亡未知地點，目前警方正被警方通緝。
近月來，針對華人的換匯搶劫案在法拉盛層出不窮，通常嫌疑人安排與受害者面收美元現金，假裝承諾以網路轉帳的形式將人民幣轉入指定帳戶，但嫌疑人會在線下見面時以暴力搶奪現金。
此前警方透露，多名在5月底以微信換匯名義搶劫的嫌犯，近日在皇后區的凱辛納公園再次犯案，涉案金額超過1萬元；根據警方，該團伙已經在全市犯案四起，得手金額累積超過5萬元。警方稱，通常換匯搶劫的受害者計畫回中國，因此才在網上約人並在線下以美元兌換人民幣。對此，警方建議民眾盡量去銀行或正規的換匯機構處換匯。
目前，這名持槍搶劫的嫌疑犯仍在逃，警方目前呼籲公眾一齊幫忙找到這名嫌疑人的身分。據警方公布的嫌疑人照片，該名男子曾穿著黑色短袖上衣與黑色帶單側白色的短褲，年齡較為年輕。民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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