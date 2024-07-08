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皇后區房租年漲逾7% 法拉盛筒倉最便宜

記者高雲兒／紐約報導
在皇后區眾多社區中，法拉盛仍然擁有最便宜的筒倉，平均租金為1858元。(記者高雲兒／攝影)
在皇后區眾多社區中，法拉盛仍然擁有最便宜的筒倉，平均租金為1858元。(記者高雲兒／攝影)

根據房地產公司M.N.S. Real Estate的報告，皇后區無論是單間公寓(studio)、一室一廳還是兩室一廳，平均租金價格都有所增加，從2023年5月的2681元漲到一年後的2872元，年增長率達7.12%。

皇后區增幅最大的是筒倉(Studio)，平均租金上漲了8.41%，從去年的2119元上升至今年的2298元；一室一廳和兩室一廳單位的漲勢相似，前者上漲了6.42%，後者上漲了6.84%。一室一廳單位的平均租金從去年的2617元上升至2785元，兩室一廳單位的平均租金從去年的3307元上升至今年的3533元。

在這項研究涵蓋的11個皇后區社區中，雷哥公園(Rego Park)的筒倉和一室一廳單位租金上漲最多，筒倉的平均租金從2023年的2031元上升至2024年的2566元，一室一廳單位從2023年的2395元上升至2024年的3187元。

陽邊(Sunnyside)的兩室一廳單位租金上漲最為顯著，從去年的2903元上升至今年的3333元。最昂貴的公寓則位於長島市，筒倉的平均租金為3406元，一室一廳單位4202元，兩室一廳單位5946元。

在皇后區所有社區中，法拉盛的筒倉仍然最為便宜，平均租金為1858元；艾姆赫斯特(Elmhurst)的一室一廳單位最便宜，價格為2295元；而麥斯佩斯(Maspeth)和木邊(Woodside)的兩室一廳單位平均租金最低，為3014元。

和多名同學同住在長島市的哥大在讀生蘇同學說，長島市租金雖然高，但相比於曼哈頓的租金還是低很多，「而且公寓樓大部分都裝修很好，再加上生活也方便，有很多中餐廳」。

根據最新地產報告，最昂貴的公寓則位於長島市，筒倉的平均租金為3406元。(記者高...
根據最新地產報告，最昂貴的公寓則位於長島市，筒倉的平均租金為3406元。(記者高雲兒／攝影)

租金 長島市 皇后區

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