微信假換匯真搶劫 紐約團伙犯4案得手逾5萬

警方近日發布兩名嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。圖為男嫌。(市警局提供)

紐約市 警表示，多名在5月底以微信 換匯名義搶劫的嫌犯，近日在皇后區的凱辛納公園再次犯案，涉案金額超過1萬元；根據警方，該團伙已經在全市犯案四起，得手金額累積超過5萬元。 警方近日公布其中兩名亞裔 嫌犯照片，懸賞3500元，呼籲民眾提供線索。

警方稱，該團伙通過社群軟件，藉口和受害者現金換匯，實際是實施搶劫。最近一起發生在6月10日上午11時20分，四名嫌犯在凱辛納公寓的新鮮草原路(Fresh Meadow Rd)約見一名33歲亞裔女和39歲亞裔男，其中一名嫌犯拔出一把槍，而其餘同夥多次毆打33歲亞裔女，最後兩名受害者被搶走1萬700元的現金和財物。

警方稱，該團伙的兩名成員於前一天晚上在皇后丘(Queensboro Hill)進行了類似的搶劫，6月9日晚9時30分，兩名嫌犯在波普勒街(Pople St.)132-27號住宅前和一名22歲亞裔女及一名39歲男子會面。會面一開始，一名嫌犯就拔出手槍，並多次攻擊兩名受害者，造成輕微傷害。嫌犯搶走大約3萬2000元的現金和其他財物後，逃之夭夭。

另外，5月27日中午12時左右，一名27歲亞裔男子和三名嫌犯在法拉盛39大道138-23號建築後方碰頭，計畫通過微信轉帳，把攜帶的美金換成人民幣。當亞裔男子把7000元現金給碰頭的女嫌時，另兩名男嫌拳打這名男子，強行取走7000元後三人逃逸。

這幾名嫌犯在同天下午4時，又在布碌崙(布魯克林)班森賀(Bensonhurst)的19大道8807號，與一名18歲亞裔女子會面，搶走該女子大約4000元錢財。

紐約市警布了兩名亞裔嫌犯的圖像，其中一人被描述為一個亞裔男性，穿著印有「Celine」白色字母的黑色連帽衫，黑色短褲，還穿著汗衫和拖鞋。第二名嫌犯是長髮亞裔女性，著白色背心。