華社糧食券盜竊5天40起 凌晨12時入帳數小時內就被刷走

在紐約，糧食券詐騙和盜刷現象層出不窮，其中很大一部分受害者都是老年人。(記者范航瑜／攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園華人 社區自7月1日開始，頻繁發生電子福利轉帳卡(Electronic Benefits Transfer，簡稱EBT)的糧食券 援助計畫(SNAP)、以及現金援助(Cash Assistance)被盜用事件，至今才五天已授理至少40起事件；紐約親子 互助會指出，聯邦政府推出手機程序「ebtEDGE」，有可以防止盜竊的重要鎖卡功能，不過由於社區年長者多不懂使用，無法起到保護作用。

華人民眾因糧食券被盜而前來紐約親子互助會求助。(記者顏潔恩／攝影)

據紐約親子互助會的員工曾麗淑5日指出，目前數額盜得最多的是糧食券卡，上門求助的40多名華人中，均以老年人為主、且都是之前就被盜過的用戶，數額都200元起跳，被盜最多的有2000元；她發現，很多用戶都是凌晨12時糧食券卡的金額進帳，然後在接下來的短短幾個小時內，馬上就被不法分子刷走，很多華人都是到超市、雜貨店消費時才發現卡內已沒錢。

她指出，不法分子通常在自動取款機或銷售點的刷卡機上安裝盜刷設備，以此竊取用戶的資料；但同時也懷疑，紐約市人力資源管理局(HRA)可能資料庫早已洩露，導致不法分子掌握到用戶的資料，才能知曉款額進帳的日期，隨即在進帳後不久便把錢盜走。

互助會會長黃妮可表示，糧食券盜竊每年都有不定時的高峰期，譬如去年是發生在聖誕節的12月期間，今年則是在國慶日前夕，但不確定是否與假期的到來有一定的聯繫；此外，去年的受害者金額被盜後，詐騙分子多是在外州的沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)購物，今年則多發生在紐約市布朗士區的Deli、小型超市。

黃妮可提醒，糧食券被盜的受害者一年裡可以向聯邦追討回數額兩次，但必須在事發後的30天內遞交申請，期間可更改卡的密碼，但如果直接打電話給工作人員註銷糧食券卡，那麼便無法再遞交補償申請；不僅如此，申請表格中將詢問很多詳細問題，若受害者不小心寫錯，申請也會被駁回，若需協助的話，可以直接到紐約親子互助會辦公室求助。

她也呼籲更多受害者到人力資源管理局的網站上提交投訴報告，令當局意識到事情的嚴重性；她也計畫把這幾年盜刷現象的共同點、差別情況等整理出來，反映給當局，呼籲他們重視和調查，同時研發出方案以給用戶帶來防範和補救措施。

民眾可使用ebtEDGE的手機程序，上鎖糧食券卡。(黃妮可提供)

另一方面，手機程序ebtEDGE已推出一個多月，為保護用戶增加了一個鎖卡的功能，當用戶不使用糧食券卡時應上鎖，就能很大程度防止卡被盜刷；不過，由於老人家不懂得下載操作，加上這個手機應用程式僅有英文選項，很多長者根本不會使用。

黃妮可指出，這一系列的盜刷現象已增加無數長者的心理負擔，他們無法理解為何糧食券卡明明還在身上，卻屢屢被盜刷，還出現多種揣測，擔心平日是否被人跟蹤；為此親子互助會接下來計畫舉辦相關的工作坊，指導社區民眾使用ebtEDGE，呼籲有興趣的民眾關注。