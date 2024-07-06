防身分盜竊 莊文怡提供粉碎個人信息文件服務

莊文怡辦公室將於7月11日提供粉碎文件服務。(本報檔案照)

為減緩選區內的身分盜竊犯罪，布碌崙 (布魯克林)市議員莊文怡將於本月11日(周四)，在班森賀辦公室為民眾提供粉碎文件的服務，通過銷毀不再使用、且帶有敏感個人信息的文件，防止信息遭到有心人士利用；莊文怡呼籲民眾把握時機，充分利用這項服務和資源。

身分盜竊已成為美國增長最快的犯罪之一，據美國聯邦貿易委員會(FTC)的數據，2021年收到最多的詐騙類投訴便是身分盜竊，共計143萬4695宗；華人 群聚的布碌崙南區，特別是班森賀，更是多年來身分盜竊犯罪猖獗、難以杜絕，許多華人的個人信息被盜用刷卡消費、申辦信用卡 、開通銀行帳戶，損失的金額從數千元至數萬元不等，且不一定每次都能追討回來。

莊文怡表示，銷毀敏感信息文件是防止身分被盜的途徑之一，若民眾家裡有想要銷毀、或廢棄的資料如銀行月結單、信用卡、各種表格和數據的信件等，可以帶來辦公室被嚴重銷毀；服務時間是7月11日(周四)上午9時30分至中午12時，地址是布碌崙20大道6514號，更多詳情可撥中文熱線電話(929)502-0491。