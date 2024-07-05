市公園局堅尼路種行道樹 打破「少樹」局面

南面目前除了一棵原有的樹外，尚未種植新樹木。(記者范航瑜／攝影)

市公園局(Department of Parks & Recreation)日前開始在曼哈頓華埠 堅尼路(Canal St.)種植行道樹，目前已在包厘街(Bowery)至巴士打街(Baxter St.)路段的堅尼路北側種植了11棵行道樹，並計畫逐漸向西種植，一直延伸至第六大道，將徹底改變堅尼路目前少樹缺樹的局面。

本次種植的樹種大部份是槐樹，和包厘街安全島行道樹相似，英文學名為Chinese Scholar Tree，屬中型到大型落葉開花樹，原產於中國，能承受高溫、空氣汙染和乾旱，大約需要五年的時間就能成蔭。目前，堅尼路北面人行道新種植了11棵樹，南面目前除了一棵原有的樹外，尚未種植新樹木。

去年東華協會牽頭的一項調查項目統計顯示，堅尼路從包厘街到第六大道的整個路段內，僅有區區三棵樹。作為華埠最主要的街道，堅尼路來往車流人流頻繁，污染嚴重。由於缺少樹木遮擋，堅尼路夏日往往成為華埠的高溫中心。去年，在市長亞當斯 (Eric Adams)在第二小學舉行的社區大會上，東華協會主席于金山發言指出，交通主幹堅尼路「寸草不生」，希望市府能夠廣植行道樹，以減少噪音，改善景觀及潔淨空氣。

亞當斯當場承諾指示市公園局協助華埠綠化。經過一年的籌畫和查驗人行道的地下設施，確定了植樹地點。去年9月，市府宣布將在華埠增加28棵新樹。今年春季開始挖土掘洞，選擇樹種並開始植樹。