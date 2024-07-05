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紐約客談／大建遊民所 何不考慮雷克島

紐約客談

遊民所」在紐約早已是個老生常談的問題。包括曼哈頓華埠在內的很多華人社區抗議多年，卻仍難以阻擋愈來愈多的遊民所落戶鄰里。

紐約市的庇護權法是個偉大的構想，把「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」這樣一個從古至今的人道主義理想付諸了實踐。不過，任何偉大理想都需要經過現實的磨礪，紐約先賢的遺志發展至今，不僅未能從根本上解決遊民問題，還被各個有產者社區嫌棄甚至抗議，看來到了該檢討一下的時候了。

誠然，像川普那樣直接把無家可歸的遊民或尋求庇護者都當成瘋子或罪犯的有罪推定並不符合現代文明價值，但社區居民們「談遊民所色變」也並不能簡單用一句「政治不正確」打發掉。畢竟擇鄰而居也是別人的基本自由，也是資本主義社會基本經濟規律的體現。而且以紐約公務員團體的整體表現看，當局「保障遊民所周邊社區安全」的承諾好像也不太讓人敢於信任。從另一方面看，執政者被法律責任要求，又不得不在寸土寸金的紐約市找地方安置遊民。這成了一個看似無解的僵局。

換種思路，把現行的在既有社區中點狀安插遊民所，改為整體建設一個集中式救助社區如何？而且現成可用的土地也並非沒有，立法機構下定決心要早早關閉的雷克島(Rikers Island)監獄就是之一。

雷克島作為一塊與周邊陸地有天然隔離的土地，功能單一，並無已經存在的居民社區，又有現成的公車線路可以上島，那麼在監獄關閉後，就地改建為集中式社區，為遊民提供住所，並兼顧大型人道安置功能，豈不兩全其美？

遊民 紐約市 監獄

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