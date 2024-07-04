我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛時精選╱手機當電子保母 家長飲鴆止渴

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

法拉盛華男陳屍池塘 警: 不排除自殺

記者尤昱程／紐約報導
凱辛納高爾夫中心打撈起一具浮屍，死者是一名男性華人。(取自Google街景)
凱辛納高爾夫中心打撈起一具浮屍，死者是一名男性華人。(取自Google街景)

法拉盛的凱辛納高爾夫中心(Kissena Park Golf Course)的池塘中3日發現一具男屍，據信已死亡數天；根據警方調查，死者為40歲居住在法拉盛的華人男子，有心理疾病史，不排除自殺的可能性，將等待法醫進行屍檢確定死因。

根據市警109分局，這名受害者於3日早晨9時30分左右被發現漂浮在凱辛納高爾夫中心靠近新鮮草原巷(fresh meadow lane)和派克大道(Peck Avenue)的池塘中，警方到達現場後，拉起封鎖線建立起犯罪現場，將受害者從池塘中打撈出時全身已脹氣，急救人員抵達時，該男子仍然無意識，隨後宣告當場死亡。

警方從死者的包內發現了他的駕照，確認死者為40歲的華裔男性李飛(Fei Li，音譯)，居住在法拉盛地區，過往曾有心理疾病史。警方表示，由於受害者屍體外觀並無明顯外傷，目前不排除自殺的可能性，此事件仍在調查中，將等待法醫辦公室進行屍檢並確定死因。

而根據紐約州環境保護廳(Department of Environmental Conservation)的資料顯示，該池塘的深度僅有約為4呎之深，並未達到失足跌落以致溺水的深度。本報致電詢問凱辛納高爾夫中心，園方表示，此事件將由警方調查，無法透露相關資訊。

法拉盛 駕照 紐約州

上一則

遊民到華埠餐廳乞討 搶錢未遂被捕

下一則

國慶煙火重返哈德遜河 數千警力護航

延伸閱讀

紐約法拉盛40歲華男陳屍池塘 有心理疾病史

紐約法拉盛40歲華男陳屍池塘 有心理疾病史
華女店內用餐 提包遭順手牽羊

華女店內用餐 提包遭順手牽羊
法拉盛圖書館 舉辦鄉情原創音樂會

法拉盛圖書館 舉辦鄉情原創音樂會
紐約第一銀行歡慶36周年 推出定存優惠利率

紐約第一銀行歡慶36周年 推出定存優惠利率

熱門新聞

一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
楊豔和馬鎮江一家看著新的家門鑰匙和「合法占有通知」，開心得合不攏嘴。 (記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

2024-06-29 08:12
王女士和徐父哀悼車禍身亡的徐燕。圖為他們在美甲店前放的花束。(王女士提供)

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

2024-06-30 14:32
長島鹿園28日下午一輛小貨車衝撞進美甲店，造成四死九傷。(取自Citizen App)

小貨車衝撞長島美甲店 4死9傷中有亞裔

2024-06-28 20:18
長島鹿園28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中多為華人。(取自Citizen App)

長島華人美甲店遭休旅車衝撞 三華人亡 司機酒駕被捕

2024-06-29 19:05
就讀紐約州上州尤蒂卡市多諾萬中學的緬甸裔八年級學生尼亞．姆維6月28日晚間遭警察攔查，發生與員警扭打，遭警擊斃。(取自X平台)

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃 警公布錄影

2024-06-30 22:40

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害