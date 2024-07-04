法拉盛華男陳屍池塘 警: 不排除自殺

凱辛納高爾夫中心打撈起一具浮屍，死者是一名男性華人。(取自Google街景)

法拉盛 的凱辛納高爾夫中心(Kissena Park Golf Course)的池塘中3日發現一具男屍，據信已死亡數天；根據警方調查，死者為40歲居住在法拉盛的華人男子，有心理疾病史，不排除自殺的可能性，將等待法醫進行屍檢確定死因。

根據市警109分局，這名受害者於3日早晨9時30分左右被發現漂浮在凱辛納高爾夫中心靠近新鮮草原巷(fresh meadow lane)和派克大道(Peck Avenue)的池塘中，警方到達現場後，拉起封鎖線建立起犯罪現場，將受害者從池塘中打撈出時全身已脹氣，急救人員抵達時，該男子仍然無意識，隨後宣告當場死亡。

警方從死者的包內發現了他的駕照 ，確認死者為40歲的華裔男性李飛(Fei Li，音譯)，居住在法拉盛地區，過往曾有心理疾病史。警方表示，由於受害者屍體外觀並無明顯外傷，目前不排除自殺的可能性，此事件仍在調查中，將等待法醫辦公室進行屍檢並確定死因。

而根據紐約州 環境保護廳(Department of Environmental Conservation)的資料顯示，該池塘的深度僅有約為4呎之深，並未達到失足跌落以致溺水的深度。本報致電詢問凱辛納高爾夫中心，園方表示，此事件將由警方調查，無法透露相關資訊。