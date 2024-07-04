國慶煙火重返哈德遜河 數千警力護航

紐約市警的交通管制地圖，路段管制及觀眾進場都將於下午3時開始。(取自NYPD)

一年一度的梅西國慶煙火秀(Macy's 4th of July Fireworks)，已經成為紐約市的標誌性的傳統慶典。今年，梅西國慶煙火秀將在今日重返哈德遜河。市長亞當斯 (Eric Adams)在3日的市警總局記者會上表示，將部署上千警力為煙火秀安全保駕護航。

自2013年以來，梅西百貨 的煙火秀一直在東河舉行，今年將是睽違11年後，煙火秀首次重返哈德遜河，數百萬觀眾將湧向曼哈頓西城觀賞這場一年一度的視覺盛宴。

演出將在晚上9時25分左右開始，共持續25分鐘。煙火將從位於西14街和西34街之間的河段上的駁船上發射，公眾可以進入西區高速公路觀看演出的入口共五處，從下午3時開始可進入。三處位於華盛頓街(Washington Street)，分別是克里斯托弗街(Christopher Street)、西11街和12街的路口；兩處位於第11大道，分別是29街和40街路口，其中位於南北兩端的克里斯托弗街和西41街處設有無障礙觀賞點。

從下午3時開始，以下街道將關閉：華盛頓街從西休斯頓街(West Houston Street)到西14街的路段；第十大道介於西14街和第24街之間的路段；第11大道介於西22街和西46街之間的路段；以及西街(West Street)介於西休斯頓街和西46街之間的路段。

觀眾可持票進入觀賞區，但名額有限，警方還將使用無人機和機器人巡邏。本次煙火秀的安全措施與以往在東河有所不同，市警總局發言人介紹，東河有羅斯福高速公路(FDR Drive)高架橋，而哈德遜河沿岸沒有高架，只有普通路段，某種程度上減輕了執勤壓力，因此可以集中警力巡邏。