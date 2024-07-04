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國慶煙火重返哈德遜河 數千警力護航

記者范航瑜／紐約報導
紐約市警的交通管制地圖，路段管制及觀眾進場都將於下午3時開始。(取自NYPD)
紐約市警的交通管制地圖，路段管制及觀眾進場都將於下午3時開始。(取自NYPD)

一年一度的梅西國慶煙火秀(Macy's 4th of July Fireworks)，已經成為紐約市的標誌性的傳統慶典。今年，梅西國慶煙火秀將在今日重返哈德遜河。市長亞當斯(Eric Adams)在3日的市警總局記者會上表示，將部署上千警力為煙火秀安全保駕護航。

自2013年以來，梅西百貨的煙火秀一直在東河舉行，今年將是睽違11年後，煙火秀首次重返哈德遜河，數百萬觀眾將湧向曼哈頓西城觀賞這場一年一度的視覺盛宴。

演出將在晚上9時25分左右開始，共持續25分鐘。煙火將從位於西14街和西34街之間的河段上的駁船上發射，公眾可以進入西區高速公路觀看演出的入口共五處，從下午3時開始可進入。三處位於華盛頓街(Washington Street)，分別是克里斯托弗街(Christopher Street)、西11街和12街的路口；兩處位於第11大道，分別是29街和40街路口，其中位於南北兩端的克里斯托弗街和西41街處設有無障礙觀賞點。

從下午3時開始，以下街道將關閉：華盛頓街從西休斯頓街(West Houston Street)到西14街的路段；第十大道介於西14街和第24街之間的路段；第11大道介於西22街和西46街之間的路段；以及西街(West Street)介於西休斯頓街和西46街之間的路段。

觀眾可持票進入觀賞區，但名額有限，警方還將使用無人機和機器人巡邏。本次煙火秀的安全措施與以往在東河有所不同，市警總局發言人介紹，東河有羅斯福高速公路(FDR Drive)高架橋，而哈德遜河沿岸沒有高架，只有普通路段，某種程度上減輕了執勤壓力，因此可以集中警力巡邏。

亞當斯同時提醒市民注意消防安全。他提到，去年全國有超過9700人因煙火受傷，其中八人死亡，「我們希望大家在使用煙火爆竹時要遵守產品安全規定，不要讓兒童接觸煙火爆竹，」亞當斯說，「我們想確保這將是一場盛大的慶典，尤其是兒童能夠安全快樂地享受國慶。」

亞當斯將部署數千警力，為國慶日煙火秀保駕護航。(市警提供)
亞當斯將部署數千警力，為國慶日煙火秀保駕護航。(市警提供)
民眾可在哈德遜河兩岸的紐約市和新澤西州指定區域觀看。(主辦方提供)
民眾可在哈德遜河兩岸的紐約市和新澤西州指定區域觀看。(主辦方提供)

梅西百貨 亞當斯 Macy's

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