我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

紐約市無證客食品消費券發放範圍 下半年擴大

記者許君達／紐約報導
紐約市計畫擴大為無證客發放食品卡的範圍。市府稱，以食品卡替代統一送餐能降低安置成本。圖為曼哈頓羅斯福酒店內正在辦理登記的西語裔無證客。(記者許君達／攝影)
紐約市計畫擴大為無證客發放食品卡的範圍。市府稱，以食品卡替代統一送餐能降低安置成本。圖為曼哈頓羅斯福酒店內正在辦理登記的西語裔無證客。(記者許君達／攝影)

紐約市政府計畫在今年下半年開始，擴大無證客食品消費券的發放範圍。市府稱，此前的小範圍試點已經取得成功，能夠在防濫用規則的嚴格約束下，節省無證客安置成本，也解決統一發放餐食過程中「眾口難調」的問題，範圍擴大後將惠及7300人。

根據計畫，消費券以借記卡的形式發放，一個有年幼子女的四口之家每周可從卡中收到350元補助金，用於自行購買食物。借記卡只能在指定商家使用，僅用於購買特定類型的食品和嬰兒用品，不得在餐廳消費，也禁止提取現金或將卡給予他人使用。消費券領取者還會被要求簽署宣誓書承諾不會濫用，違反者將被取消資格。

根據紐約市庇護權法的要求，市府必須為接受安置的無證客提供食物。但根據多方報導，由於口味不合或缺乏監管，有大量發放給庇護客的飯菜被浪費掉。而且負責提供飯菜的一家承包商也被指存在合同不透明、競標不規範等問題。

這項食品補助方式改變的計畫於今年2月提出，主要目的是尋求降低無證客安置成本，但也遭遇了不小的反對聲浪。很多反饋表示，擔心將實物改為現金會導致補助被濫用。不過市府還是在3個安置酒店實施了試點計畫，副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)表示，從試點階段的經驗看，這個改變既降低了成本，也幫助安置點周邊的社區小企業從中分到了一杯羹。據報導，曼哈頓華埠的一些華人商家也參與了試點計畫，獲得了來自無證客的更多消費。

市府方面表示，在今年下半年內，試點的範圍將擴大到17家無證客安置酒店，服務範圍達到7300人。目前，紐約市還有超過6萬名無證客正在接受安置服務。

無證客 紐約市 庇護

上一則

史島華女將上膛手槍拋出車外被捕 同行者在逃

延伸閱讀

紐約市警數據：北皇后區6月強姦案 較去年翻倍

紐約市警數據：北皇后區6月強姦案 較去年翻倍
4年花逾50萬元 讀哥大全美最貴

4年花逾50萬元 讀哥大全美最貴
法拉盛教堂聖子耶穌雕像遭斬首 警調查是否為仇恨犯罪

法拉盛教堂聖子耶穌雕像遭斬首 警調查是否為仇恨犯罪
康尼島「夏日舞台」回歸 一路唱到10月

康尼島「夏日舞台」回歸 一路唱到10月

熱門新聞

一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
楊豔和馬鎮江一家看著新的家門鑰匙和「合法占有通知」，開心得合不攏嘴。 (記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

2024-06-29 08:12
王女士和徐父哀悼車禍身亡的徐燕。圖為他們在美甲店前放的花束。(王女士提供)

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

2024-06-30 14:32
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
長島鹿園28日下午一輛小貨車衝撞進美甲店，造成四死九傷。(取自Citizen App)

小貨車衝撞長島美甲店 4死9傷中有亞裔

2024-06-28 20:18
長島鹿園28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中多為華人。(取自Citizen App)

長島華人美甲店遭休旅車衝撞 三華人亡 司機酒駕被捕

2024-06-29 19:05

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死