紐約市無證客食品消費券發放範圍 下半年擴大

紐約市計畫擴大為無證客發放食品卡的範圍。市府稱，以食品卡替代統一送餐能降低安置成本。圖為曼哈頓羅斯福酒店內正在辦理登記的西語裔無證客。(記者許君達／攝影)

紐約市 政府計畫在今年下半年開始，擴大無證客 食品消費券的發放範圍。市府稱，此前的小範圍試點已經取得成功，能夠在防濫用規則的嚴格約束下，節省無證客安置成本，也解決統一發放餐食過程中「眾口難調」的問題，範圍擴大後將惠及7300人。

根據計畫，消費券以借記卡的形式發放，一個有年幼子女的四口之家每周可從卡中收到350元補助金，用於自行購買食物。借記卡只能在指定商家使用，僅用於購買特定類型的食品和嬰兒用品，不得在餐廳消費，也禁止提取現金或將卡給予他人使用。消費券領取者還會被要求簽署宣誓書承諾不會濫用，違反者將被取消資格。

根據紐約市庇護 權法的要求，市府必須為接受安置的無證客提供食物。但根據多方報導，由於口味不合或缺乏監管，有大量發放給庇護客的飯菜被浪費掉。而且負責提供飯菜的一家承包商也被指存在合同不透明、競標不規範等問題。

這項食品補助方式改變的計畫於今年2月提出，主要目的是尋求降低無證客安置成本，但也遭遇了不小的反對聲浪。很多反饋表示，擔心將實物改為現金會導致補助被濫用。不過市府還是在3個安置酒店實施了試點計畫，副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)表示，從試點階段的經驗看，這個改變既降低了成本，也幫助安置點周邊的社區小企業從中分到了一杯羹。據報導，曼哈頓華埠的一些華人商家也參與了試點計畫，獲得了來自無證客的更多消費。

市府方面表示，在今年下半年內，試點的範圍將擴大到17家無證客安置酒店，服務範圍達到7300人。目前，紐約市還有超過6萬名無證客正在接受安置服務。