史島華女將上膛手槍拋出車外被捕 同行者在逃
一名34歲的華女及其同夥近日在光天化日之下將一把子彈上膛的手槍扔出車外，結果遭警方逮捕，並被指控犯有非法持有槍枝罪、非法持有武器和持有彈藥罪。警方仍在對此案進行調查，試圖搞清這名華女為什麼丟棄槍枝。
警方稱， 現年34歲的華女王克里斯汀(Kristen Wong)家住史島西布萊頓(West Brighton)卡什爾頓大道(Castleton Avenue)，北博格大道(North Burgher Ave)百老匯(Broadway)附近。6月22日下午2時55分，王克里斯汀與另一名嫌犯駕駛這一輛白色的2007年林肯MKZ轎車在史島的羅夫街(Roff Street)上行駛時，王克里斯汀將一把手槍扔出車外。
警方事發當天就接到了報案，並前往事發現場，找到了那把被丟棄的手槍，這是一把陶魯斯(Taurus)Pt-111 G2手槍，槍膛裡裝有一顆9毫米的子彈，彈夾中還有七發子彈。警方隨後查看了事發地區的監控攝像，很快確定了嫌犯的車輛。
警方根據線索，順藤摸瓜，事發當天晚些時候在王克里斯汀居住的社區內，在卡什爾頓大道交阿拉斯加街(Alaska Street)處逮捕了她。王克里斯汀沒有持有火器、步槍或散彈槍的有效許可證，也不是紐約市步槍或霰彈槍的經銷商。她被指控犯有非法持有槍枝罪、非法持有武器罪和持有彈藥罪。
警方稱，該案的第二名嫌疑人在逃。警方仍在對此案進行調查，尚未沒有透露王克里斯汀與第二名嫌疑人的關係，也沒有解釋嫌疑人為什麼要在大白天將一把子彈上膛的槍扔出車外。
根據法庭紀錄，王克里斯汀將於7月8日在位於史島聖喬治(St.George)的州高等法院過堂，之後將在繳納保釋金後被釋放，取保候審。
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