我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

史島華女將上膛手槍拋出車外被捕 同行者在逃

記者胡聲橋／紐約報導
警方找到的遭史島華女扔出車外的手槍。(警方提供)
警方找到的遭史島華女扔出車外的手槍。(警方提供)

一名34歲的華女及其同夥近日在光天化日之下將一把子彈上膛的手槍扔出車外，結果遭警方逮捕，並被指控犯有非法持有槍枝罪、非法持有武器和持有彈藥罪。警方仍在對此案進行調查，試圖搞清這名華女為什麼丟棄槍枝。

警方稱， 現年34歲的華女王克里斯汀(Kristen Wong)家住史島西布萊頓(West Brighton)卡什爾頓大道(Castleton Avenue)，北博格大道(North Burgher Ave)百老匯(Broadway)附近。6月22日下午2時55分，王克里斯汀與另一名嫌犯駕駛這一輛白色的2007年林肯MKZ轎車在史島的羅夫街(Roff Street)上行駛時，王克里斯汀將一把手槍扔出車外。

警方事發當天就接到了報案，並前往事發現場，找到了那把被丟棄的手槍，這是一把陶魯斯(Taurus)Pt-111 G2手槍，槍膛裡裝有一顆9毫米的子彈，彈夾中還有七發子彈。警方隨後查看了事發地區的監控攝像，很快確定了嫌犯的車輛。

警方根據線索，順藤摸瓜，事發當天晚些時候在王克里斯汀居住的社區內，在卡什爾頓大道交阿拉斯加街(Alaska Street)處逮捕了她。王克里斯汀沒有持有火器、步槍或散彈槍的有效許可證，也不是紐約市步槍或霰彈槍的經銷商。她被指控犯有非法持有槍枝罪、非法持有武器罪和持有彈藥罪。

警方稱，該案的第二名嫌疑人在逃。警方仍在對此案進行調查，尚未沒有透露王克里斯汀與第二名嫌疑人的關係，也沒有解釋嫌疑人為什麼要在大白天將一把子彈上膛的槍扔出車外。

根據法庭紀錄，王克里斯汀將於7月8日在位於史島聖喬治(St.George)的州高等法院過堂，之後將在繳納保釋金後被釋放，取保候審。

華女 紐約市 百老匯

上一則

市警數據：北皇后區6月強姦案31起 較去年翻倍

下一則

紐約市無證客食品消費券發放範圍 下半年擴大

延伸閱讀

企圖從佛蒙特邊界湖走私保育烏龜到加拿大 華女被捕

企圖從佛蒙特邊界湖走私保育烏龜到加拿大 華女被捕
8大道華人便利店賣出Take 5頭彩 獎金3.4萬

8大道華人便利店賣出Take 5頭彩 獎金3.4萬
聖塔蒙尼卡碼頭爆鬥毆 5嫌被捕

聖塔蒙尼卡碼頭爆鬥毆 5嫌被捕
洛縣知名海灘爆大規模鬥毆 2人重傷5男嫌被捕

洛縣知名海灘爆大規模鬥毆 2人重傷5男嫌被捕

熱門新聞

一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
楊豔和馬鎮江一家看著新的家門鑰匙和「合法占有通知」，開心得合不攏嘴。 (記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

2024-06-29 08:12
王女士和徐父哀悼車禍身亡的徐燕。圖為他們在美甲店前放的花束。(王女士提供)

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

2024-06-30 14:32
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
長島鹿園28日下午一輛小貨車衝撞進美甲店，造成四死九傷。(取自Citizen App)

小貨車衝撞長島美甲店 4死9傷中有亞裔

2024-06-28 20:18
長島鹿園28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中多為華人。(取自Citizen App)

長島華人美甲店遭休旅車衝撞 三華人亡 司機酒駕被捕

2024-06-29 19:05

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死