史島華女將上膛手槍拋出車外被捕 同行者在逃

警方找到的遭史島華女扔出車外的手槍。(警方提供)

一名34歲的華女 及其同夥近日在光天化日之下將一把子彈上膛的手槍扔出車外，結果遭警方逮捕，並被指控犯有非法持有槍枝罪、非法持有武器和持有彈藥罪。警方仍在對此案進行調查，試圖搞清這名華女為什麼丟棄槍枝。

警方稱， 現年34歲的華女王克里斯汀(Kristen Wong)家住史島西布萊頓(West Brighton)卡什爾頓大道(Castleton Avenue)，北博格大道(North Burgher Ave)百老匯 (Broadway)附近。6月22日下午2時55分，王克里斯汀與另一名嫌犯駕駛這一輛白色的2007年林肯MKZ轎車在史島的羅夫街(Roff Street)上行駛時，王克里斯汀將一把手槍扔出車外。

警方事發當天就接到了報案，並前往事發現場，找到了那把被丟棄的手槍，這是一把陶魯斯(Taurus)Pt-111 G2手槍，槍膛裡裝有一顆9毫米的子彈，彈夾中還有七發子彈。警方隨後查看了事發地區的監控攝像，很快確定了嫌犯的車輛。

警方根據線索，順藤摸瓜，事發當天晚些時候在王克里斯汀居住的社區內，在卡什爾頓大道交阿拉斯加街(Alaska Street)處逮捕了她。王克里斯汀沒有持有火器、步槍或散彈槍的有效許可證，也不是紐約市 步槍或霰彈槍的經銷商。她被指控犯有非法持有槍枝罪、非法持有武器罪和持有彈藥罪。

警方稱，該案的第二名嫌疑人在逃。警方仍在對此案進行調查，尚未沒有透露王克里斯汀與第二名嫌疑人的關係，也沒有解釋嫌疑人為什麼要在大白天將一把子彈上膛的槍扔出車外。

根據法庭紀錄，王克里斯汀將於7月8日在位於史島聖喬治(St.George)的州高等法院過堂，之後將在繳納保釋金後被釋放，取保候審。