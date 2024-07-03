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市警數據：北皇后區6月強姦案31起 較去年翻倍

記者尤昱程／紐約報導
北皇后區6月強姦和重罪攻擊案件數量較去年同期激增，光是強姦案件的數量就上升了121.4%。(記者劉梓祁／攝影)
北皇后區6月強姦和重罪攻擊案件數量較去年同期激增，光是強姦案件的數量就上升了121.4%。(記者劉梓祁／攝影)

根據市警局(NYPD)最新發布的犯罪統計數據，北皇后區在6月3日至30日的28天期間，強姦和重罪攻擊案件數量較去年同期激增，光是強姦案件的數量就上升了121.4%，從去年同期的14起增至今年的31起，其中就包含駭人聽聞的凱辛納公園強姦事件。

在這28天期間，北皇后區的重罪攻擊案件比去年同期增加了46.9%，從2023年的239起增加到2024年的351起，重罪攻擊案件增幅最大的是涵蓋東艾姆赫斯特(East Elmhurst)、北可樂娜(North Corona)和傑克森高地(Jackson Heights)的市警115分局轄區，從去年的32起增加到今年的69起，增幅超過一倍。

北皇后區的強姦案件數量則是大幅上升，與去年同期相比上升了121.4%，從2023年同一期間的14起增加到2024年的31起。然而，在這28天期間，整個皇后區的重大竊盜案件數量顯著下降，是唯一一個與去年相比大幅下降的主要犯罪類別。

在北皇后區，重大竊盜案件數量下降了9.2%，從去年同期的597起減少到今年的542起；涵蓋可樂娜和艾姆赫斯特的市警110分局轄區案件數量下降幅度最大，從去年的148起減少到今年的108起。

南皇后區在這28天期間的重大竊盜案件數量也下降了22.3%，從去年同期的264起減至今年的205起。涵蓋霍華德海灘(Howard Beach)、林登伍德(Lindenwood)和歐松公園(Ozone Park)的市警106分局轄區的重大竊盜案件數量下降最顯著，從去年的46起減少到今年的29起。

截至6月30日，與去年相比，北皇后區和南皇后區今年的重大犯罪案件，包括謀殺、強姦、搶劫、重罪攻擊、入室盜竊、重大竊盜和汽車盜竊，數量均有所上升。北皇后區的案件數量增加了2.64%，從2023年的7992起增加到2024年的8203起。南皇后區在同一期間的案件數量上升了1.63%，從2023年的5220起增加到2024年的5305起。

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