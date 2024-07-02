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紐約經文處長李光章將卸任 華埠僑界歡送

記者許君達／紐約報導
中華公所主席朱超然(左)歡送李光章(右)。(記者許君達／攝影)
中華公所主席朱超然(左)歡送李光章(右)。(記者許君達／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章將於7月13日退休歸國，紐約中華公所攜旗下各大僑團日前在曼哈頓華埠舉辦宴會，為李光章餞行。

李光章2020年7月到任紐約經文處，在新冠疫情期間與疫情之後，經文處在李光章的領導下與紐約僑界維持了良好的關係，同時也與領區內的各國政要及與中華民國理念相近的政界人士積極互動、透過媒體放大台灣的國際能見度，並成功推動了新澤西州紐瓦克市與台灣桃園市相互締結姊妹城市關係。

當日共有數百名僑社人士參與歡送晚宴，中華公所旗下七大僑團代表悉數到齊。中華公所主席朱超然對李光章在紐約華人社區積極推廣和維護中華民國價值的工作表達了讚許。中華公所、美國安良工商總會以及紐約李氏總分所等僑團也分別為李光章頒發了獎牌以表達肯定。

李光章致詞時表示，紐約僑社與中華民國的肇建者有著密不可分的關係，紐約各大僑團百餘年來堅持支持孫中山的建國理想，也堅定支持代表自由、民主、人權和法治價值的中華民國，堅持慶祝雙十國慶、升青天白日滿地紅國旗，這份代代相傳、始終如一的堅守令他感動。他特別提到了紐約僑社人士對他的關照，並表示，這種愛護令他沒有流浪的感覺，反而如同回家。

李光章介紹，新任紐約經文處處長李志強將於7月15日抵達紐約。

美國安良工商總會向李光章頒獎。(記者許君達／攝影)
美國安良工商總會向李光章頒獎。(記者許君達／攝影)
紐約李氏總分所致送紀念牌給李光章。(記者許君達／攝影)
紐約李氏總分所致送紀念牌給李光章。(記者許君達／攝影)
李光章在紐約任期四年，在紐約僑界廣結善緣。(記者許君達／攝影)
李光章在紐約任期四年，在紐約僑界廣結善緣。(記者許君達／攝影)
即將卸任的駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章。(記者許君達／攝影)
即將卸任的駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章。(記者許君達／攝影)
中華公所主席朱超然攜紐約台山寧陽會館主席伍健平(圖左)和美東聯成公所主席梁漢本(...
中華公所主席朱超然攜紐約台山寧陽會館主席伍健平(圖左)和美東聯成公所主席梁漢本(圖右)致贈紀念牌給李光章。(記者許君達／攝影)
紐約安良工商會向李光章頒獎。(記者許君達／攝影)
紐約安良工商會向李光章頒獎。(記者許君達／攝影)

中華民國 疫情 新澤西州

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