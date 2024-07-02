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美甲店慘案兇嫌肇事前喝18瓶啤酒 被控醉酒駕駛保釋金100萬

記者尤昱程／紐約報導
造成四死九傷的長島美甲店車禍嫌犯施瓦利7月1日過堂，被指控犯有酒醉駕駛罪，保釋金定為100萬元現金。(美聯社)
造成四死九傷的長島美甲店車禍嫌犯施瓦利7月1日過堂，被指控犯有酒醉駕駛罪，保釋金定為100萬元現金。(美聯社)

長島一間美甲店6月28日遭酒駕司機駕車撞入，釀四死九傷，震驚社區。嫌犯施瓦利(Steven Schwally)被指控犯有酒醉駕駛罪，於7月1日過堂，保釋金定為100萬元現金。檢方透露，嫌犯已承認在車禍前一晚到當天凌晨4時前喝了18瓶啤酒。而且紀錄顯示，這名兇嫌是酒駕慣犯，並於11年前就曾因酒後駕駛撞上郵箱並肇事逃逸。

目擊者透露，美甲店所有店面玻璃被撞毀，店內已成廢墟。(死者徐燕友人王女士提供)
目擊者透露，美甲店所有店面玻璃被撞毀，店內已成廢墟。(死者徐燕友人王女士提供)

64歲的施瓦利因酒後駕車撞入由華人經營的夏威夷美甲店(Hawaii Nail & Spa)並造成超過10多人死傷，四名死者包含30歲的休班警員倫哈克(Emilia Rennhack)、37歲的店主陳建才(Jiancai Chen，音譯)以及兩位居住在法拉盛的女員工，41歲徐燕和50歲張梅子(Meizi Zhang，音譯)。

而奪走四條人命的施瓦利則是在車禍中輕微受傷，被送往好撒瑪利亞醫院(Good Samaritan Hospital)，一直到7月1日出院，並在警方的護送下到蘇福克郡刑事法院過堂，他被指控醉酒駕駛。

蘇福克郡地區助理檢察官波普(Alexander Bopp)表示，檢方將把此案提交給大陪審團，並打算尋求過失殺人罪的指控來起訴。施瓦利過堂時身穿醫院病服，坐在輪椅上，並未發言。

檢察官表示，施瓦利是一名海軍陸戰隊退伍軍人，報住康馬克(Commack)的一家汽車旅館；施瓦利向調查此案的警探透露，自己在車禍前一晚喝了18瓶啤酒，並直到28日凌晨4時才停止飲酒。

檢察官描述了他在車禍前在停車場內高速行駛和蛇行的情況，他們說，嫌犯的車輛直接騰空衝過十字路口，通過一個空置停車位撞進美甲店。施瓦利被逮捕時語無倫次，眼睛充滿血絲，且呼吸中明顯含有酒精味。警方已經對施瓦利進行血液檢測，結果仍未出爐。施瓦利下次出庭日期為7月12日，預計會面臨更多指控。

據紀錄顯示，施瓦利並非第一次酒駕，他在2013年3月25日就曾在長島迪克斯山丘(Dix Hills)因醉酒駕駛被起訴。根據警方報告，施瓦利撞上了一個郵箱並逃離現場，被發現時他仍坐在駕駛座上呼呼大睡。最後他在這起案件中認罪，被判了三年緩刑。

長島 檢測 法拉盛

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