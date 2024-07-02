美甲店死者家屬：酒駕肇事就是恐怖分子

受害家屬陳Steven(圖中)與陳Vicky(左二)聲淚俱下，控訴兇手。(記者尤昱程/攝影)

6月28日發生在長島 蘇福克郡(Suffolk County)鹿園(Deer Park)酒醉駕車衝撞華人美甲店事件，奪走四條人命，另有九人受傷。州眾議員 金兌錫7月1日召開記者會慰問遇害者家屬，美甲店店主的家屬聲淚俱下，控訴肇事司機為恐怖分子，表示希望永不得保釋，並在監獄 中度過餘生。

「我們全家要求對肇事者進行全面咎責，我們要求正義。」美甲店店主、死者陳建才(Jiancai Chen，音譯)的哥哥陳Steven強忍淚水說。他表示，始終無法相信這件事發生在陳建才身上，不久前他們還一起慶祝陳建才的生日，唱歌跳舞。

陳Steven說，陳建才經營這間美甲店已有十多年，與妻子育有十歲的女兒以及五歲的兒子。據他表示，陳建才的妻子目前還在加護病房中，情況穩定，而兩個小孩尚年幼，不清楚發生什麼事，目前由家屬的友人代為照顧。

出席記者會的還有陳建才的姊姊陳Vicky，她說，希望法律能夠公正公平，嚴懲兇手，不要被保釋出來。「對我來說，他就是一個恐怖分子，他奪走了我弟弟和其他三個人的生命。」

金兌錫表示，受害家屬的部分家庭成員在國外，目前正在協助他們辦理加急簽證來美國與家人團聚。而針對酒駕累犯的肇事司機施瓦利(Steven Schwally)，金兌錫則說，將要求檢察官對他進行最嚴厲的懲罰，不容許這樣的事件在這個州再度發生。

一同出席記者會的還包含國會議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀，所有人陪伴在受害家屬身旁，面部凝重。其中劉醇逸發言時一度激動顫抖，他說，「我們需要對這名自私的罪犯追究責任，他的行為毀了這麼多家庭的生活，尤其是一位我們信任保護我們的警官。」

目前，陳建才的親屬已在募款平台GoFundMe上發起募捐，希望籌集資金，支付葬禮費用並幫助家人度過難關，網址https://reurl.cc/Zex7a6。