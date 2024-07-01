紐約驕傲遊行 變裝皇后妮妃雅領銜台灣隊宣揚平權成就

妮妃雅在台灣團隊的花車上領銜表演。(「台灣紐約同遊隊」提供)

2024年度紐約「驕傲月大遊行」(Pride Parade)6月30日在曼哈頓 舉行，來自世界各地的數百個少數群體團隊參與了遊行。今年剛剛在美國知名真人秀「魯保羅變裝秀」(RuPaul’s Drag Race)上奪冠的台灣變裝藝術家妮妃雅(Nymphia Wind)也出現在紐約，領銜美國台僑團隊「台灣紐約同遊隊」。

剛剛獲得國際大獎的台灣變裝藝術家妮妃雅今年也參與了紐約的驕傲遊行。(記者許君達／攝影)

「驕傲月大遊行」在全美多個大城市都有舉辦，但始自1970年的紐約大遊行歷史最為悠久。1969年，紐約的性少數群體在曼哈頓的「石牆酒吧」(The Stonewall Inn)發起反抗警方無理打壓的運動，成為「驕傲運動」的開端。總統拜登今年6月28日前往曼哈頓參加新落成的「石牆國家紀念碑」(Stonewall National Monument)遊客中心開幕典禮，並發表演講稱紐約性少數群體的抗爭「是美國民權運動史上的重要轉折點」。

2024年度紐約「驕傲大遊行」，台灣團隊參加。(「台灣紐約同遊隊」提供)

發展至今，大遊行的參與群體已不僅限於性少數群體，大量擁抱進步價值的「性多數」人群也會參與其中，遊行的開放性和全球影響力也成為各種團體展示自我價值的舞台。比如，中華民國 作為全亞洲在性別平權議題上最為進步的國家，「驕傲運動」已被作為展示台灣國際形象的重要名片，台灣團隊也連續多年參加紐約的大遊行。今年，中華民國觀光 署駐紐約辦事處也贊助了「台灣紐約同遊隊」，主任莊靜真介紹，台灣自己的「驕傲月」是在10月，屆時台灣的氣候將會非常宜人，適合旅行觀光。

妮妃雅表示，希望藉由自己的國際影響力和現場的表演，讓世界對台灣更有興趣，更好地了解台灣多彩、快樂和包容的一面。此外，由於一些與性別有關的少數群體和亞文化在主流亞裔族群中並不廣為人了解，妮妃雅也表示，她期待通過驕傲遊行這樣一個平台，讓更多人了解到，二元性別意識形態是可以跳脫的，變裝文化也不是妖魔鬼怪。

除傳統的驕傲遊行外，曼哈頓下城同日還舉行了另一場遊行，參與者以反建制的激進派為主，其中也有為數不少的挺巴人士。(記者許君達／攝影)

除紐約外，芝加哥、舊金山以及西雅圖和明尼阿波利斯等城市也在同一日舉辦了各自的驕傲月遊行。而在紐約，另一場「酷兒解放大遊行」(Queer Liberation March)也於30日在曼哈頓下城舉辦，吸引千餘人參與，其中有為數不少的挺巴勒斯坦人士。這場遊行的參與者以激進派為主，反對與主流建制合作的「驕傲大遊行」，至今也已有了五年歷史。