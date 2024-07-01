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紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃

史島華婦下東城遭棒擊 兇手或為亞裔

記者尤昱程／紐約報導
一名史島華婦日前在曼哈頓下東城遭人用棒球棒隨機攻擊，市警局公布兇嫌照片。(市警局提供)
一名史島華婦日前在曼哈頓下東城遭人用棒球棒隨機攻擊，市警局公布兇嫌照片。(市警局提供)

一名史島華婦日前在曼哈頓下東城遭人用棒球棒隨機攻擊，市警局(NYPD)日前公布兩位嫌疑人的照片，疑似為兩名亞裔男性，案發時兩人穿著黑色服裝，警方呼籲知情者提供線索。

根據市警局消息，58歲受害者石雅楠(Yanan Shi，姓名皆音譯)於25日下午2時左右，步行在門羅街(Monroe St)交市場街(Market St)一帶的人行道上時被兩名嫌疑人持球棒毆打後腦勺。不僅如此，兩名兇嫌還將之推至角落，並以拳頭、腳踹和球棒重擊受害者全身。

根據監視錄像顯示，遭到襲擊的石雅楠蹲在地上，表情痛苦不堪，隨身物品散落滿地，數分鐘過後才緩緩起身。急救人員到場後將石雅楠送到紐約長老會曼哈頓下城醫院(New York-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)接受治療，她的頭部和腿部均有多處傷勢，目前人在女兒家養傷。

警方表示，趕到現場時兩名嫌疑人已往離去，他們並未取走受害者任何財物，目前也尚不清楚兩人的行兇動機；根據警方公布兩位嫌疑人的照片，嫌犯為亞裔面容，身形精瘦；他們最後一次被拍到時，其中一名男子頭染金髮，身穿灰色上衣、黑色長褲及黑色滑板鞋，另名男子則是身穿黑色連帽衫、黑色長褲以及黑色球鞋。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

據最新的CompStat報告，截至6月23日，管轄案發地一帶的市警五分局，在本年度已報告了99起重罪襲擊案件，比去年同期相比多了3件。

亞裔 曼哈頓 推特

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