上州亞裔少年拒攔查 奔跑過程亮空氣槍 遭警察擊斃

13歲緬甸裔男童在拒絕警察攔查過程中亮出了一把空氣槍，遭到警察擊斃。(優地加市警局)

紐約上州 優地加市(Utica)日前有名未成年亞裔 男童被警方開槍射殺，事發當時三名警察試圖攔查兩名男童未果，在奔跑過程中其中一名男童亮出了一把空氣槍，隨後被警察撲倒在地，並朝他的胸口開了一槍後，送醫不治。該事件在當地引發軒然大波，民眾要求政府當局主持公道。

根據警方透露，該名死者為13歲的緬甸 裔少年莫伊(Nyah Mway)，28日晚間約10時20分左右，他與另名未成年男童走在街上時，三名員警對他們進行了攔查，兩名男童拒絕並開始奔跑，其三名員警遂在街道上追逐這名男童，一名警察將他撲倒在地，並朝其胸口開了一槍。

警方表示，該男童胸部中槍後，被醫護人員送往優地加市當地的溫恩醫院(Wynn Hospital)，過沒多久便宣告不治。而警方則是在現場發現了一把帶有可拆卸式彈匣的仿製Glock空氣槍。

優地加市警局局長威廉斯(Mark Williams)表示，13歲的莫伊在奔跑過程中展示了一把看似為手槍的物品，執勤員警為保護自身安全選擇向他開槍，威廉斯說，「這對所有相關人員來說是一個悲劇性和創傷性的事件。」

優地加市政府以及該市警局29日開了記者會，包括莫伊家人在內等50餘人聚集在該市市政廳外對當地官員大聲喊叫，讓本來僅限媒體參加的記者會變成開放給所有公眾參與，他們在記者會上高喊，「警察需要被控一級謀殺。」

優地加市市長加里姆(Michael Galime)表示，地檢處將對這次槍擊事件進行調查，優地加警察局也將進行內部調查。他說，雖然這次警察攔查是例行公事，但卻在短短幾秒鐘內釀成了一場悲劇，市府向受害家庭以及整個優地加市受影響的人致以哀悼。

記者會後，加里姆向莫伊的母親承諾將會公布警察的隨身攝像頭錄像，莫伊母親聽聞後崩潰大哭。威廉斯則表示，涉及事件的三名警察已被安排帶薪休假，他們的名字將在未來擇期公布。