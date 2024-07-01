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布碌崙地檢助理檢察官 籲亞裔報告仇恨犯罪

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙地檢助理檢察官法卡斯(前排左二)為華裔居民介紹仇亞犯罪。(華社服務中心提供)
布碌崙地檢助理檢察官法卡斯(前排左二)為華裔居民介紹仇亞犯罪。(華社服務中心提供)

布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心近日邀請布碌崙檢察官辦公室反仇恨犯罪處(Hate Crimes Bureau)副處長、助理檢察官法卡斯(Ari Farkas)介紹針對亞裔，尤其是亞裔老人的仇恨犯罪。發卡斯說，雖然今年南布碌崙的仇恨犯罪數量激增，但他們接到的針對亞裔的仇恨犯罪數量卻很低。他呼籲亞裔遇到仇恨犯罪時要報警，如此檢方才能介入，將罪犯繩之以法。

法卡斯表示，地檢處過去幾年曾接獲和處置了大量仇恨亞裔犯罪，但今年至今卻只有兩宗。他相信布碌崙今年還發生了其他仇亞犯罪，只是沒有人報案。他呼籲亞裔居民遇到仇恨犯罪一定要向警方報案。只有報案，警方才能做出反應並逮捕嫌疑人，檢方也才能起訴嫌疑人。法卡斯還表示，他們非常重視針對70歲以上老人的仇恨犯罪。

華社服務中心負責人羅添福在講座上說，有些華裔長著在公園裡遭人丟水球或石頭，詢問這是否屬於仇恨犯罪。法卡斯表示，若嫌疑人在向耆老丟水球或石頭時嘴裡還喊著「中國人如何如何…」，則屬於仇恨犯罪。

華社服務中心行政總監吳燕珊在會上提醒老人注意近來出沒在布碌崙8大道、18大道和86街等地的盜竊團夥，他們經常以老人為目標，需要格外注意。法卡斯表示，若嫌疑人專門以亞裔老人為目標，而且一而作案，那麼可以考慮當成針對亞裔的仇恨犯罪處理。州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧也參加了這次講座，他提醒老人遇到仇恨犯罪不要怕，一定要站出來。

仇恨犯罪 亞裔 布碌崙

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