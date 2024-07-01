我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國17歲羽球小將魂斷賽場 親姊質疑急救過程 悲喊：不能接受

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃

班森賀青少年槍殺案 兇手落網

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀青少年槍殺案受害者馬羅諾夫。(警方提供)
班森賀青少年槍殺案受害者馬羅諾夫。(警方提供)

涉嫌於去年7月在布碌崙(布魯克林)班森賀華人聚居區槍殺15歲少年馬羅諾夫(Faridun Mavlonov)的18歲少年已於近日被警方逮捕，從巴拿馬引渡回紐約。他被指控犯有二級謀殺、企圖謀殺和非法持有武器等罪。

蒙托亞(Leopoldo Nash Montoya)涉嫌於2023年7月17日在62街交20大道附近開槍，擊中馬羅諾夫背部。急救人員趕到時，馬羅諾夫已躺在大街上，不省人事。受害少年因馬上被送往醫院急救，但因傷勢過重於次日死亡。

警方稱，當時年僅17歲的蒙托亞在事發後立即逃往巴拿馬。紐約警方在美國法警(U.S. Marshal)紐約逃犯特遣隊(New York Fugitive Task Force)和巴拿馬官員的幫助下，在巴拿馬城找到了逃犯蒙托亞，並於6月14日將其引渡回美國。6月27日深夜，蒙托亞被轉移到南布碌崙(布魯克林)，由市警62分局負責關押。

現年18歲的蒙托亞面臨一系列指控，包括二級謀殺、企圖謀殺、企圖團伙襲擊、非法持有武器和襲擊罪。28日，身穿黃色T恤衫的蒙托亞在被凶殺案偵探帶出市警62分局時低著頭，一言不發。警方沒有透露是如何找到蒙托亞的。

馬羅諾夫被槍殺案令包括華裔在內的當地社區非常震驚。市長亞當斯(Eric Adams)和市警總局局長卡班(Edward Caban)都出席了馬羅諾夫的葬禮，市長在葬禮上譴責了紐約市的槍枝暴力,並表示要救救孩子。

警方稱，馬羅諾夫只是在錯誤的時間出現在錯誤的地點，才導致這名羅斯福高中(Franklin Delano Roosevelt High School)的學生在光天化日之下被槍殺。當時，同為羅斯福高中學生的蒙托亞和另一名男生約定放學後見面打一架，但據稱蒙托亞一看到這名男生就掏槍射擊，但卻不幸擊中了與這名男生和其他三名青少年走在一起的馬羅諾夫。

馬羅諾夫來自一個烏茲別克斯坦移民家庭。在親人的記憶中，他是一名勤奮的學生，曾立志成為一名終極格斗錦標賽(UFC)的拳手。他的祖母卡瑪洛娃(Umaro Kamalova)去年告訴記者，她的孫子是一個「聰明、漂亮、平和的男孩，總是幫助家人」。

兇嫌被捕後，馬羅諾夫的父親(Firdavs Mavlonov)說他現在感覺好多了，兇手應該被終生監禁，否則會到街上傷害其他孩子。不過這位父親也說，人死不能復生。一切都無法改變，他的兒子再也回不來了。

班森賀青少年槍殺案兇手蒙托亞被抓獲。(警方提供)
班森賀青少年槍殺案兇手蒙托亞被抓獲。(警方提供)

布碌崙 布魯克林 移民家庭

上一則

華康會辦選民登記 拉抬華人投票率

下一則

布碌崙地檢助理檢察官 籲亞裔報告仇恨犯罪

延伸閱讀

清洗街道、增收垃圾... 莊文怡改善8大道亂象

清洗街道、增收垃圾... 莊文怡改善8大道亂象
布魯克林華男從日落公園步行返家 遭2騎車男子搶劫

布魯克林華男從日落公園步行返家 遭2騎車男子搶劫
班森賀民宅大火4人傷 疑鋰電池釀禍

班森賀民宅大火4人傷 疑鋰電池釀禍
1956年美國首場電視轉播總統辯論 2女將代打

1956年美國首場電視轉播總統辯論 2女將代打

熱門新聞

一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
楊豔和馬鎮江一家看著新的家門鑰匙和「合法占有通知」，開心得合不攏嘴。 (記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

2024-06-29 08:12
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
王女士和徐父哀悼車禍身亡的徐燕。圖為他們在美甲店前放的花束。(王女士提供)

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

2024-06-30 14:32
卡車示意圖，非新聞事件圖。（路透）

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

2024-06-23 11:43
長島鹿園28日下午一輛小貨車衝撞進美甲店，造成四死九傷。(取自Citizen App)

小貨車衝撞長島美甲店 4死9傷中有亞裔

2024-06-28 20:18

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫

再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫