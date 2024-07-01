班森賀青少年槍殺案 兇手落網

班森賀青少年槍殺案受害者馬羅諾夫。(警方提供)

涉嫌於去年7月在布碌崙 (布魯克林 )班森賀華人聚居區槍殺15歲少年馬羅諾夫(Faridun Mavlonov)的18歲少年已於近日被警方逮捕，從巴拿馬引渡回紐約。他被指控犯有二級謀殺、企圖謀殺和非法持有武器等罪。

蒙托亞(Leopoldo Nash Montoya)涉嫌於2023年7月17日在62街交20大道附近開槍，擊中馬羅諾夫背部。急救人員趕到時，馬羅諾夫已躺在大街上，不省人事。受害少年因馬上被送往醫院急救，但因傷勢過重於次日死亡。

警方稱，當時年僅17歲的蒙托亞在事發後立即逃往巴拿馬。紐約警方在美國法警(U.S. Marshal)紐約逃犯特遣隊(New York Fugitive Task Force)和巴拿馬官員的幫助下，在巴拿馬城找到了逃犯蒙托亞，並於6月14日將其引渡回美國。6月27日深夜，蒙托亞被轉移到南布碌崙(布魯克林)，由市警62分局負責關押。

現年18歲的蒙托亞面臨一系列指控，包括二級謀殺、企圖謀殺、企圖團伙襲擊、非法持有武器和襲擊罪。28日，身穿黃色T恤衫的蒙托亞在被凶殺案偵探帶出市警62分局時低著頭，一言不發。警方沒有透露是如何找到蒙托亞的。

馬羅諾夫被槍殺案令包括華裔在內的當地社區非常震驚。市長亞當斯(Eric Adams)和市警總局局長卡班(Edward Caban)都出席了馬羅諾夫的葬禮，市長在葬禮上譴責了紐約市的槍枝暴力,並表示要救救孩子。

警方稱，馬羅諾夫只是在錯誤的時間出現在錯誤的地點，才導致這名羅斯福高中(Franklin Delano Roosevelt High School)的學生在光天化日之下被槍殺。當時，同為羅斯福高中學生的蒙托亞和另一名男生約定放學後見面打一架，但據稱蒙托亞一看到這名男生就掏槍射擊，但卻不幸擊中了與這名男生和其他三名青少年走在一起的馬羅諾夫。

馬羅諾夫來自一個烏茲別克斯坦移民家庭 。在親人的記憶中，他是一名勤奮的學生，曾立志成為一名終極格斗錦標賽(UFC)的拳手。他的祖母卡瑪洛娃(Umaro Kamalova)去年告訴記者，她的孫子是一個「聰明、漂亮、平和的男孩，總是幫助家人」。