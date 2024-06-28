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華裔無照攤販 遭法拉盛街霸暴力討錢

記者尤昱程／紐約報導
該名非洲裔男子常在此路燈位置駐守。(記者尤昱程 / 攝影)
該名非洲裔男子常在此路燈位置駐守。(記者尤昱程 / 攝影)

法拉盛市中心近期又傳打架傷人事件，該事件發生於緬街(Main St)與凱辛納大道(Kissena Blvd)，一名無照的華裔攤販與非洲裔男子因街邊爭搶地盤起爭執，進而引發肢體衝突；據了解，這名非裔男子常以清潔為由，設路障圍住緬街靠近東北角出口的人行道，向攤販索取費用，金額從5元至60元不等，攤販不照做的話便會被百般刁難。

該名遭毆的攤販嚴先生表示，首次發生爭執是在22日上午，當天早上他要到緬街與凱辛納大道交口地方擺攤時，發現此非洲裔男子堆放雜物在他的擺攤地點，嚴先生想把雜物搬離，兩人便發生爭執。

從民眾提供的影片中顯示，該名非洲裔男子將嚴先生壓制在地，並大聲吼叫數遍「別碰我」；事件發生後，雙方皆向警察通報，嚴先生說，因為英語不好，也不曉得警察是否有將此事立案。

根據嚴先生說法，22日事件後，非洲裔男子被警察帶走數天，可這周又返回到同個地點；他說，26日晚5時左右，非洲裔男子返回現場，再度試圖攻擊自己，「這讓我很納悶，為什麼他傷了我以後還這麼輕易就被放出來了。」

據了解，該名非洲裔男子經常在下午時段坐在文華西藥房前，維護街邊的衛生，該藥房老闆陳女士表示，這位非洲裔男子人很好且具有正義感，常常看他清理街邊髒亂，「他會維護我們這邊的秩序，叫人家不要亂擺攤。」

可在緬街地鐵站東北角出口擺攤的陳先生卻不認同，他表示非洲裔男子時常在凌晨之際，設路障將附近的人行道圍起來，並在攤販抵達時向其收取費用；陳先生就曾被要過60塊錢，「如果你不給錢，他就搗亂，他就是打著清潔的旗號在這裡胡作非為。」

一旁的陳女士則表示，已經看見這名男子收取保護費好多次，自己也曾被收過三次費用，分別是5元、10元以及20元，「附近攤販與他耗了將近一個月，聯合起來報警才成功，沒想到過沒幾天，他又被放出來了。」

嚴先生於27日至市議員黃敏儀辦公室請求協助，該辦公室幕僚長柯立人證實，嚴先生稍早有到辦公室陳情，然而警方尚未立案，他們告知對方，若拿到警察報告，會督促檢察官追查此事。

許多街邊攤販表示曾被該名非洲裔男子收過保護費。(記者尤昱程 / 攝影)
許多街邊攤販表示曾被該名非洲裔男子收過保護費。(記者尤昱程 / 攝影)
許多街邊攤販表示曾被該名非洲裔男子收過保護費。(記者尤昱程 / 攝影)
許多街邊攤販表示曾被該名非洲裔男子收過保護費。(記者尤昱程 / 攝影)
爭執事件發生地點。(記者尤昱程 / 攝影)
爭執事件發生地點。(記者尤昱程 / 攝影)
雙方發生爭執畫面。(讀者提供)
雙方發生爭執畫面。(讀者提供)

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