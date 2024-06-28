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光天化日遭人用棒球棍襲擊 華婦下東城被毆

記者胡聲橋／紐約報導
華女光天化日下在曼哈頓遭人用球棒痛打。(網上視頻截圖)
華女光天化日下在曼哈頓遭人用球棒痛打。(網上視頻截圖)

紐約市一名行走在曼哈頓下東城的華裔女性，近期在光天化日之下無端遭到兩名歹徒用棒球棍襲擊，造成頭部和腿部受傷，被送進醫院治療；受害者表示，案發後對自身安全感到不安，對紐約市治安失去信心。

據紐約市警透露，該名受害者為58歲的石雅楠(Yanan Shi，姓名皆音譯)，25日下午大約2時，她正走在門羅街(Monroe St)交市場街(Market St)一帶的人行道上；監控錄像顯示，石雅楠當時一邊走路一邊低頭看手機，兩名歹徒悄無聲息地從後面靠近她，其中一人拿出一根球棒，打在她的後腦勺上。

石雅楠用手捂住頭並轉過身查看，這時兩名歹徒把她推到人行道邊上的一處角落，開始對她拳打腳踢，並用球棒猛擊她的身體；石雅楠接著蹲在地上，隨身物品也散落一地，過了好一陣子才從這起隨意的襲擊事件中緩過來。

警方表示，他們趕到現場時發現石雅楠的頭部腫脹、左腿部有淤傷，但襲擊者沒有拿走石雅楠任何東西；根據警方描述，兩名襲擊者的年齡介於20至25歲，案發時兩人全身穿著黑色服裝。

後來急救人員將石雅楠送到紐約長老會曼哈頓下城醫院(New York-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)接受治療，她目前正在女兒家中恢復；石雅楠的女兒在接受媒體採訪時說，其母親現在腿很痛，無法走路，起床要有人扶著，而且不時有頭暈目眩的感覺。

據悉，石雅楠來自史泰登島，當時剛從曼哈頓一家老年照護中心下班，對於在自己身上發生襲擊案件，她感到很困惑，不知道緣由；石雅楠的姐姐也對這起事故感到吃驚，「發生這件事後我們感到非常不安全，我們害怕晚上在大街上走，現在連白天上街都感到害怕了。」

警方表示他們目前還未逮捕到任何人，調查仍在繼續，同時呼籲知情民眾提供線索。

紐約市 曼哈頓 史泰登島

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