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紐約市公布49路段限速20哩 未來將設「區域慢行區」

記者許君達／紐約報導
紐約市公布首批降低最高行車限速的路段，有些路段的速限會降到每小時20哩，甚至10哩。(記者許君達／攝影）
紐約市公布首批降低最高行車限速的路段，有些路段的速限會降到每小時20哩，甚至10哩。(記者許君達／攝影）

繼州府簽署「山米法案」(Sammy’s Law)後，紐約市交通局(DOT)27日公布了行車限速即將降至每小時20哩或10哩的路段，還宣布未來會在各區都新設「區域慢行區」(Regional Slow Zone)，把限速範圍從單一街道擴展到整個區域；當日公布的方案首先將在各社區委員會內巡迴宣講，並給予公眾60天的徵求意見期。

「山米法案」今年5月在州議會獲得通過並由州長簽署生效，法案授權紐約市根據現實情況自行決定將某些特殊路段的最高限速，從每小時25哩降至20哩、甚至10哩，以更有效地保護行人安全，但曼哈頓以外擁有三條或三條以上行車道的道路，則不在授權範圍內。

市交通局27日公布的細則顯示，全市共有49個路段被列入時速20哩的候選名單，分布在除史島外的另外四區；根據計畫，當局期許到2025年底前，特殊限速路段將增加到250處。

根據名單，時速20哩特殊限速區幾乎全位於中小學校周邊，路段普遍不長，對於駕駛員影響有限；限速路段中，與華人社區關係較為密切的包括布碌崙(布魯克林)7大道交43街至44街之間、9大道交63街至64街之間，皇后區的特殊限速路段主要位於牙買加(Jamaica)、可樂娜(Corona)等地，曼哈頓的路段則全部位於上城，與華人聚居區相距均較遠。

而在時速10哩的特殊限速名單中，曼哈頓的路段全部位於中城百老匯大道(Broadway)沿線、皇后區的34大道西段沿線以及布碌崙和布朗士的部分地區，均為有特殊規畫的共享道路和開放街道，且與華人社區也相距較遠。

不過，「區域慢行區」計畫將對華人社區產生影響，這個規畫會在五大區各定一個區域，將區域內的所有道路限速整體降至每小時20哩；據當前公布的計畫，「區域慢行區」的整體規畫尚未成型，但曼哈頓下城堅尼路(Canal St)以南的區域已被列入首批考慮名單中，華埠也在其中，而該計畫最快將在今年底開始實施。

曼哈頓 華人 布碌崙

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