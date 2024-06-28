華人變裝皇后：變裝讓我解放自己

Sina在演出後台。(特約記者曹馨元 / 攝影）

Sina小時候想要的第一個玩具就是芭比娃娃，然而生為男兒身的他，因不符合性別主流的預期，自小學三年級起，便被班裡的同學指指點點，叫他「娘娘腔」；在中國深圳長大的Sina沒有想過，從小被壓抑的自己，有朝一日能畫著精細雕琢的妝容，戴上閃耀的首飾，穿著裙子在紐約的俱樂部表演，以張揚且毫無畏懼做自己的姿態，贏得台下的喝采。

2017年，正值實境節目魯保羅變裝秀 （RuPaul's Drag Race）大熱全美，剛剛大學畢業的Sina受到節目裡妝容誇張的變裝皇后的啟發，也開始試著戴上假髮，學著變裝皇后的樣子為自己化妝，這對從小被壓抑自己同性取向的Sina來說，是個新奇但又興奮的體驗，「就好像我創造出了一個新的人格，從而帶出了我性格裡的其他部分」；漸漸地，Sina發布在社群媒體 上的變裝照片收獲了一些關注，也逐漸有了作為變裝皇后，在俱樂部表演的機會。

變裝（Drag）通常指的是由男性打扮成女性的模樣做娛樂表演，源自1920年代從紐約開始的舞廳文化（Ball Culture），而如今的變裝秀，同時也因魯保羅變裝秀而成為被更多觀眾熟知的表演形式；這一風靡紐約地下性少數群體的亞文化，以舞蹈、走秀等形式同時體現與諷刺各個性別及社會階層。

社會學家們普遍認為，儘管人們的生理性別（Sex）分為男性、女性這樣的傳統二元性別，但更廣泛意義的性別（Gender）則是一種社會屬性，而穿梭在男性和女性這兩種形象之間的變裝皇后，就是對二元性別的叛逆者與挑戰者。

●「我們生而赤裸，其餘一切都是變裝」

如今的Sina不僅是康乃爾大學（Cornell University）的碩士畢業生，也是一名平面設計師，他在業餘時間裡還是會在各個俱樂部裡做變裝表演，Sina直言很感謝變裝；平日裡他或許對生活有種種焦慮，很容易在意別人的目光，但一旦換上進入變裝的人格，Sina就會獲得無限的力量，「我的朋友都和我說，天哪，你一變裝就好像什麼都不在乎，變得好自信」。

魯保羅變裝秀的創始人曾說過，「我們生而赤裸，其餘的一切都是變裝」，對於Sina來說，從小在保守的環境裡長大的他，面對不同的人總是會戴上不同的面具，這是他面對種種打壓習得的應對方式；作為男同性戀者，Sina還未向父母出櫃，哪怕是面對他們，他依舊會選擇呈現父母所期待的形象，「（然而）很多時候，和爸媽交流的我已不是我，他們認識的我其實已經不存在了。」

●「希望能做更多喚起觀眾共鳴的表演」

Sina的名字來源於英語中代表中國的前綴「Sino」，而Sina當初挑選這個名字作為自己的變裝皇后藝名，也是想以一種含蓄的方式來體現自己的華人 身分；Sina說，主流的變裝皇后表演如今還是以英文歌曲，及像碧昂絲（Beyonce）這樣的歐美明星作為靈感；可他想要嘗試表演中文歌曲，與華人觀眾產生更多的共鳴與連結，「我也期待在舞台上看到更多華人變裝皇后表演京劇裡的旦角，這是我們的文化裡本身就有的變裝形式。」