盛大回歸驕傲月遊行 台灣隊伍展現愛與包容

台灣驕傲隊伍過去參與的紐約市驕傲月遊行。(李浩祥提供)

來自台灣的「驕傲隊伍」在30日(周日)將參與紐約市 驕傲月遊行，帶來花車表演，其中將由不久前在魯保羅變裝秀(RuPaul's Drag Race)中獲得冠軍的台裔變裝皇后妮妃雅(Nymphia Wind)打頭陣；而距離上一次台灣隊伍如此聲勢浩大參與驕傲月遊行活動，還是2019年慶祝台灣成為第一個同性婚姻合法化的亞洲國家，此次盛大回歸令人振奮且期待。

據了解，台灣過去30年，在紐約市驕傲月的遊行中都有規模不一的參與，多數為民眾自發參加；而此次的「台灣紐約同遊隊」則依託大紐約台灣人社團聯合會(TAC-GNY)的平台，由三名志工組成的核心團隊統籌規畫，旨在分享台灣人對多元的包容、以及保護人權的愛。

本次台灣隊伍的共同總召人李浩祥表示，本次花車遊行也是借助了妮妃雅奪冠的契機，希望能給花車帶來更誇張、更吸引人的面貌；為了提高此次活動的聲量，核心團隊的成員早在去年11月左右就開始策畫討論，「今年我們是系統性地把前後每一個環節都照顧到了，找錢找資源找人力都不容易。」

據悉，本次台灣團隊組織籌備了貫穿一整天的五個活動，招募近30名志工協助當日活動執行，包括記者會、驕傲節攤位、遊行、慶功宴和小聚會(Afterparty)。

「一直以來沒有一個大的平台來舉辦同志 群體的一些小型活動，這是我下一步最想做的事」，李浩祥提到，目前在紐約沒有一個較為統一的台灣同志社群，而他希望借助這次遊行，能夠組織一個專門的平台；「離開家鄉這一件事情就是不容易的，要在家鄉以外的人群裡找到志同道合、經歷相近的朋友更是不容易」，他希望創立的新平台，能為在紐約的台灣同志群體提供一個互相交流、鼓勵的避風港。

令他欣喜的是，在舉辦這次台灣隊遊行的過程中，他收到了居住在全世界各個地方的台灣人的鼓勵，「因為紐約在全世界都處於一個非常受人矚目的位置，所以在紐約舉辦活動能讓更多人關注到我們，讓我覺得我做了一件對的事」；在台灣與紐約兩地都有生活經驗的他，認為紐約的同志群體會對個體的包容性更強，因此也希望通過在紐約的影響力，把這一訊息轉遞給台灣。

本次台灣同遊隊的旗幟由設計師王昭儀，在李浩祥的原始設計上作的修改，由愛、和平、同性婚姻、彩虹及台灣中央山脈等標誌勾勒出台灣的模樣，並突出了「台灣驕傲」的字眼，「我希望在國際上也有更多人能知道台灣、認識台灣」，李浩祥說道。