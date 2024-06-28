華人家長贊成學生上課禁用手機 但需妥善執行

市教育局總監班克斯近日宣布，將對市公立學校學生使用手機實施嚴格限制。(圖取自手機鎖定袋Yondr官網)

市教育局總監班克斯(David Banks)近期宣布，將對公校學生使用手機實施嚴格的限制，這一新措施旨在改善課堂學習環境，並提升學生的心理健康 ，具體細節將在兩周內公布；據班克斯透露，學生仍可攜帶手機到校，但需在上課期間禁用，華人 家長對此很是贊成，但對如何有效執行抱有憂慮。

班克斯表示，近日和醫生交談後，確認青少年的心理健康被手機嚴重影響，「我們的孩子完全對這些手機上癮，我們必須做些什麼」；他表示，許多民眾都認為應該「拿走孩子的手機」。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在5月底曾表示，計畫提出一項提案，禁止學生在學校中使用智能手機，只允許攜帶無法上網、但能夠發送簡訊的簡單功能手機；而加州州長紐森(Gavin Newsom)此前也透露，希望限制學生在學校上課期間使用智能型手機，指出社群媒體可能導致心理健康風險。

許多華人家長對學生被禁用手機表示贊成，布碌崙 (布魯克林)第20學區委員會成員趙愷文(Kevin Zhao)表示，當下兩、三年級的孩子都有手機，他注意到在課後班時，小孩子每五分鐘就看一下手機，根本沒辦法集中注意力，家長也很頭痛；但他也補充，如果不讓孩子帶手機，也會讓家長感到恐慌，「不帶手機，無法聯絡小孩的話，家長很擔心」。

華人家長臧东慧則表示，手機不但分散注意力，且手機上內容繁瑣複雜，容易影響孩子的心理，「我認為最好的就是進教室時收手機，回家的時候發放」。

趙愷文表示，布碌崙有些學校已自行實施收手機的政策，學生須將手機放入特殊的鎖定袋，只有老師有鑰匙打開；不過還是有些學生會帶兩部手機到校，一部放入袋子、還有一部偷摸著玩，如何有效地實施，他認為還有待思考。

市長亞當斯(Eric Adams)對此表示，已和紐約前市長彭博(Michael Bloomberg)討論過學校手機禁令問題，彭博認同手機會分散學生注意力，但很多家長對此意見不一；主要是因為九一一事件後，許多家長在無法聯繫到孩子時感到恐慌，這讓他們對禁令持保留態度，我們需要找到一個平衡方案，來滿足學生專注學習與家長安心的需求。」