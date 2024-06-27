亞平會攜手政府機構購買貝瑞吉公寓樓 產權將歸還華裔住戶

亞平會與州檢察長詹樂霞和相關政府部門合作將公寓產權歸還貝瑞吉受騙華裔購房者。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)一名華男十多年前向信用集團貸款 ，在貝瑞吉Ovington大道345號建造一棟公寓並出售給20戶華人買家，卻在收款後潛逃，信用集團因吳停止還款而向法院提訴，導致公寓被法官裁決要收回拍賣 ；如今該事件有了轉機，26日亞洲人平等會(亞平會)和各機構宣布，將會完成買下該棟樓的程序，之後會移交公寓擁有權給住戶們，他們無須再擔憂會流落街頭。

亞平會、紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)、紐約州住房與社區改建廳(HCR)、市房屋保護和開發局(HPD)、州參議員曲怡文當日召開記者會，提到華裔房地產商人吳錫輝(Xi Hui Wu，音譯)購買了Ovington大道345號的空地後，建造了一棟五層樓公寓，提供25個居住單位；在沒有履行必要程序，使其成為獨立產權公寓(condo)的情況下，他向至少20戶中國移民家庭非法出售，買房者付款時簽署的是中文的單頁協議書，且大多數人按要求用現金付款。不料吳錫輝在向購房者收取超過500萬元後，將這筆錢挪作己用，然後潛逃回中國。

購房者交了房款卻無法得到公寓的擁有權，只好向當地民選官員求助，民選官員將這個案子提交到司法部；最近亞平會與市州政府、民選官員和民間機構合作，買下了這棟公寓樓，並將其改建成由居民管理的獨立產權公寓。

亞平會行政總監俞思亮表示，這些華裔購房者沒有做錯事，但公寓卻要被拍賣，他們與各方商談後，決定聯合政府各部門和民間機構買下這棟樓，然後再把產權歸還購房者；他指出，500萬元的房款至今已升值，該會與當初給吳錫輝貸款的信用集團公司討價還價，最終加上各種稅務、修理費和律師費，仍需1200萬元才能將事情辦妥。

今年4、5月間，亞平會通知破產法庭可以不拍賣這棟公寓樓，為交出法庭要求的100多萬預付款，亞平會從本會其他各項目借用了資金；俞思亮說，亞平會現在還在等州、市政府的錢，完成購樓程序，再過一年，公寓樓的購房者應該就能成為公寓的主人。

當地州參議員曲怡文也一直在州府為購房者奔波聯絡，過去兩年，她為亞平會的購樓項目爭取到40萬元；市議會議長歐德思(Adrienne Adams)和市議員紀思庭(Justin Brannan)在2024財政年度的基建預算中，也為該項目爭取到150萬元。

陳小姐的母親購買了其中一套公寓，她說，曾經以為這套公寓大概率會被法拍，購房款會打水漂，當時深感絕望；慶幸的是事情終於有了轉機，她感謝律師古奇(Edward Cuccia)，是他一直忙前忙後，聯繫各方，為他們維護權益，同時也感謝亞平會願意擔起這個責任，以及各政府機構的撥款。