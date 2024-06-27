亞平會攜手政府機構購買貝瑞吉公寓樓 產權將歸還華裔住戶
布碌崙(布魯克林)一名華男十多年前向信用集團貸款，在貝瑞吉Ovington大道345號建造一棟公寓並出售給20戶華人買家，卻在收款後潛逃，信用集團因吳停止還款而向法院提訴，導致公寓被法官裁決要收回拍賣；如今該事件有了轉機，26日亞洲人平等會(亞平會)和各機構宣布，將會完成買下該棟樓的程序，之後會移交公寓擁有權給住戶們，他們無須再擔憂會流落街頭。
亞平會、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、紐約州住房與社區改建廳(HCR)、市房屋保護和開發局(HPD)、州參議員曲怡文當日召開記者會，提到華裔房地產商人吳錫輝(Xi Hui Wu，音譯)購買了Ovington大道345號的空地後，建造了一棟五層樓公寓，提供25個居住單位；在沒有履行必要程序，使其成為獨立產權公寓(condo)的情況下，他向至少20戶中國移民家庭非法出售，買房者付款時簽署的是中文的單頁協議書，且大多數人按要求用現金付款。不料吳錫輝在向購房者收取超過500萬元後，將這筆錢挪作己用，然後潛逃回中國。
購房者交了房款卻無法得到公寓的擁有權，只好向當地民選官員求助，民選官員將這個案子提交到司法部；最近亞平會與市州政府、民選官員和民間機構合作，買下了這棟公寓樓，並將其改建成由居民管理的獨立產權公寓。
亞平會行政總監俞思亮表示，這些華裔購房者沒有做錯事，但公寓卻要被拍賣，他們與各方商談後，決定聯合政府各部門和民間機構買下這棟樓，然後再把產權歸還購房者；他指出，500萬元的房款至今已升值，該會與當初給吳錫輝貸款的信用集團公司討價還價，最終加上各種稅務、修理費和律師費，仍需1200萬元才能將事情辦妥。
今年4、5月間，亞平會通知破產法庭可以不拍賣這棟公寓樓，為交出法庭要求的100多萬預付款，亞平會從本會其他各項目借用了資金；俞思亮說，亞平會現在還在等州、市政府的錢，完成購樓程序，再過一年，公寓樓的購房者應該就能成為公寓的主人。
當地州參議員曲怡文也一直在州府為購房者奔波聯絡，過去兩年，她為亞平會的購樓項目爭取到40萬元；市議會議長歐德思(Adrienne Adams)和市議員紀思庭(Justin Brannan)在2024財政年度的基建預算中，也為該項目爭取到150萬元。
陳小姐的母親購買了其中一套公寓，她說，曾經以為這套公寓大概率會被法拍，購房款會打水漂，當時深感絕望；慶幸的是事情終於有了轉機，她感謝律師古奇(Edward Cuccia)，是他一直忙前忙後，聯繫各方，為他們維護權益，同時也感謝亞平會願意擔起這個責任，以及各政府機構的撥款。
李女士在回顧受騙經歷時說，她想用現金購買這個低價的好地段公寓時，曾諮詢過律師；當時律師勸她不要買這種手續不正規的公寓，事後回想，當初應聽律師的勸告。
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