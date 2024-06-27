我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一拳斃命 奧克拉荷馬男不滿被驅離出拳 摩鐵經理倒地亡

招手中國遊客 舊金山旅遊行銷打出「網紅牌」

亞平會攜手政府機構購買貝瑞吉公寓樓 產權將歸還華裔住戶

記者胡聲橋／紐約報導
亞平會與州檢察長詹樂霞和相關政府部門合作將公寓產權歸還貝瑞吉受騙華裔購房者。(記者胡聲橋 / 攝影)
亞平會與州檢察長詹樂霞和相關政府部門合作將公寓產權歸還貝瑞吉受騙華裔購房者。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)一名華男十多年前向信用集團貸款，在貝瑞吉Ovington大道345號建造一棟公寓並出售給20戶華人買家，卻在收款後潛逃，信用集團因吳停止還款而向法院提訴，導致公寓被法官裁決要收回拍賣；如今該事件有了轉機，26日亞洲人平等會(亞平會)和各機構宣布，將會完成買下該棟樓的程序，之後會移交公寓擁有權給住戶們，他們無須再擔憂會流落街頭。

亞平會、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、紐約州住房與社區改建廳(HCR)、市房屋保護和開發局(HPD)、州參議員曲怡文當日召開記者會，提到華裔房地產商人吳錫輝(Xi Hui Wu，音譯)購買了Ovington大道345號的空地後，建造了一棟五層樓公寓，提供25個居住單位；在沒有履行必要程序，使其成為獨立產權公寓(condo)的情況下，他向至少20戶中國移民家庭非法出售，買房者付款時簽署的是中文的單頁協議書，且大多數人按要求用現金付款。不料吳錫輝在向購房者收取超過500萬元後，將這筆錢挪作己用，然後潛逃回中國。

購房者交了房款卻無法得到公寓的擁有權，只好向當地民選官員求助，民選官員將這個案子提交到司法部；最近亞平會與市州政府、民選官員和民間機構合作，買下了這棟公寓樓，並將其改建成由居民管理的獨立產權公寓。

亞平會行政總監俞思亮表示，這些華裔購房者沒有做錯事，但公寓卻要被拍賣，他們與各方商談後，決定聯合政府各部門和民間機構買下這棟樓，然後再把產權歸還購房者；他指出，500萬元的房款至今已升值，該會與當初給吳錫輝貸款的信用集團公司討價還價，最終加上各種稅務、修理費和律師費，仍需1200萬元才能將事情辦妥。

今年4、5月間，亞平會通知破產法庭可以不拍賣這棟公寓樓，為交出法庭要求的100多萬預付款，亞平會從本會其他各項目借用了資金；俞思亮說，亞平會現在還在等州、市政府的錢，完成購樓程序，再過一年，公寓樓的購房者應該就能成為公寓的主人。

當地州參議員曲怡文也一直在州府為購房者奔波聯絡，過去兩年，她為亞平會的購樓項目爭取到40萬元；市議會議長歐德思(Adrienne Adams)和市議員紀思庭(Justin Brannan)在2024財政年度的基建預算中，也為該項目爭取到150萬元。

陳小姐的母親購買了其中一套公寓，她說，曾經以為這套公寓大概率會被法拍，購房款會打水漂，當時深感絕望；慶幸的是事情終於有了轉機，她感謝律師古奇(Edward Cuccia)，是他一直忙前忙後，聯繫各方，為他們維護權益，同時也感謝亞平會願意擔起這個責任，以及各政府機構的撥款。

李女士在回顧受騙經歷時說，她想用現金購買這個低價的好地段公寓時，曾諮詢過律師；當時律師勸她不要買這種手續不正規的公寓，事後回想，當初應聽律師的勸告。

貝瑞吉華裔房地產商行騙賣公寓，後攜款潛逃回中國。(記者胡聲橋 / 攝影)
貝瑞吉華裔房地產商行騙賣公寓，後攜款潛逃回中國。(記者胡聲橋 / 攝影)

拍賣 貸款 紐約州

上一則

紐約市513所高初中 今秋將採用新數學課程

下一則

洗腦術結合精神控制 郭文貴壓榨追隨者斂財13億

延伸閱讀

紐約州初選 法拉盛華人投票率低迷

紐約州初選 法拉盛華人投票率低迷
8大道非法擺攤亂象 市警高層視察：不會採鐵腕手段

8大道非法擺攤亂象 市警高層視察：不會採鐵腕手段
紐約客談╱大麻合法化 合法大麻店卻難尋

紐約客談╱大麻合法化 合法大麻店卻難尋
洛杉磯購屋 中低收入首付需78萬

洛杉磯購屋 中低收入首付需78萬

熱門新聞

朱立創為三位受害者示威。(記者高雲兒／攝影)

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

2024-06-21 20:05
卡車示意圖，非新聞事件圖。（路透）

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

2024-06-23 11:43
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
12歲的巴里今秋將入讀紐約大學。(截取自ABC7YouTube)

長島高中最年輕畢業生 12歲亞裔今秋進紐約大學

2024-06-19 14:54
涉嫌性侵女子的嫌犯。(市警提供)

向來治安不錯…紐約史島女睡街邊 遭西語裔男子性侵

2024-06-24 15:15
華男葉賢明涉嫌上州非法種大麻被捕。(林肯郡警長辦公室提供)

自投羅網？紐約華男非法種大麻 誤撥911招來警察抓捕

2024-06-21 14:15

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛
川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？

川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？